José Virtuoso: En Oslo no se van a producir milagros, se necesita un gran movimiento social de exigencia - Efecto Cocuyo

Para el sacerdote jesuita y analista político José Virtuoso la solución de la crisis política que atraviesa Venezuela pasa por la construcción de un gran movimiento social de exigencia.

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) considera que el proceso de mediación que se lleva a cabo en Oslo, Noruega, “es una suerte de escenario donde se pueden concretar los pasos para un punto de llegada. Es una puerta abierta y una posibilidad que sigue sobre la mesa”.

No obstante, argumenta que es necesario que los venezolanos asuman un papel protagónico. “No podemos creer que allí (en Oslo) se van a producir milagros si toda la sociedad no está involucrada en ello. El Gobierno (de Nicolás Maduro) es quien se niega a la posibilidad de llegar a una solución política acordada para la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, por eso tiene que convertirse en una exigencia de la población. El Gobierno no va a ceder a la celebración de elecciones de la nada y gratuitamente, esto tiene que ser una exigencia nacional”, afirma.

La exigencia social también es clave para “vivir con dignidad”, el tema que debatieron 15 organizaciones sociales en el X encuentro de Constructores de paz, una iniciativa que apoya la Ucab desde hace una década para debatir alternativas para afrontar de manera pacífica y constructiva la crisis.

Virtuoso instó a los venezolanos a convertir la dignidad en una bandera de lucha.

¿Cuáles son los valores democráticos para la vida digna?

El principal valor de la democracia es la garantía de los derechos humanos. La democracia moderna está concebida como un tema político en el cual el Estado está sustentado sobre la idea de garantizar los derechos humanos de la población.

En Venezuela se ha ido constituyendo un Estado paralelo a la Constitución que dirige arbitrariamente a la sociedad, incluso violando sus derechos, en función de los intereses de los que detentan el poder. El Estado se ha convertido en instrumento violador de esos derechos humanos en distintos ámbitos.

La crisis política consiste en que la Constitución se ha dejado de lado. El gran reto en Venezuela es rescatar la Constitución y las leyes y eso requiere de una profunda exigencia de los ciudadanos que sentimos nuestros derechos violados, un nivel de conciencia y de organización mediante la protesta, la incidencia en la opinión pública que obligue a esa vuelta de las instituciones al servicio de la Constitución.

¿Qué alternativas tiene el venezolano para hacer frente a la crisis?

Cada vez que ocurre un drama nuestra respuesta no puede ser morirnos de dolor y de frustración, tenemos que construir un gran movimiento social de exigencia, que se movilice con contundencia.

La protesta se logra sofocar por su carácter aislado y fraccionado.

Venezuela requiere urgentemente un cambio de gobierno. Requiere buscar una fórmula que nos permita responder a esta crisis política que vivimos. Hay un consenso internacional importante para llegar a una suerte de acuerdo político entorno a la celebración de elecciones presidenciales que permitan llenar ese vacío que existe y volver a la normalidad.

¿Qué hace falta para que se produzca una transición?

-Los venezolanos deben convertir esto en una exigencia masiva y activa.

Se deben dar garantías para que el chavismo participe en elecciones democráticas. Se supone que un proceso democrático debe estar abierto a las distintas fuerzas políticas.

¿Es posible construir paz en este contexto de radicalización política y de colapso social?

Paz significa capacidad de entenderse, utilizar la racionalidad, entender que todos tenemos un gran problema que solo se puede solucionar con el aporte de todos. Paz no significa ausencia de conflicto, significa encontrar soluciones justas y adecuadas a los problemas que vivimos.

En un contexto como este, donde hay tanta polarización, división y ejercicio de poder arbitrario, paz significa ser capaces de movilizarse en función de lograr ese gran objetivo nacional.

