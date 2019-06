Iris Varela: Bachelet reconoce desafíos en los centros de detención preventiva - Efecto Cocuyo

La versión oficial. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, “comprendió los grandes avances en el sistema penitenciario” de Venezuela, y reconoció “los desafíos para abordar en los centros de detención preventiva“.

“Ella había mandado su avanzada en el mes de marzo. Esto es dentro de un centro penitenciario en Tocuyito (Carabobo), interactuaron con los privados de libertad (…) se quedaron impresionados”, dijo la ministra mientras mostraba unas fotografías en el programa de entrevistas Al Aire del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) este viernes, 21 de junio.

Recalcó que la Alta Comisionada “tiene contacto directo con la realidad”, porque “allá lo que recibe es producto de la estrategia mediática y la vocería de los que están involucrados en el golpe de Estado”, refiriéndose a la reunión que sostuvo con las ONG y víctimas de violación a los derechos humanos el pasado jueves.

Durante la reunión que sostuvo con la representante de la ONU, Varela le comentó que el ex preso político Lorenth Saleh se “estaba entrenando con paramilitares en Cúcuta (Colombia) y está en video”.

Datos del régimen penitenciario

La ministra aportó datos sobre el sistema penitenciario en Venezuela. Aseguró que jamás ha reconocido “beligerancia en grupos delictivos” (a pesar de las fotos en las que aparece con Teófilo Rodríguez, alias El Conejo).

Comentó que hay 105 cárceles en el país en las que se cuentan las entidades de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal, y que 1.048 privados de libertad son extranjeros, la mayoría colombianos. “He tendido gringos, españoles, dominicanos, argentinos”, detalló.

“A mí no me gusta llamarlos cárceles, sino centros de formación del hombre nuevo y centros de formación femenina. Yo no tengo registros de personas que hayan pasado por el régimen penitenciario que haya reincidido. Con esto se ha combatido la reincidencia”, aseguró Varela durante la entrevista.

Foto: VTV

