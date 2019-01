Internacional Socialista reconoce esfuerzos de Guaidó para “una transición hacia la democracia”

El Consejo de la Internacional Socialista (IS) aprobó una resolución en la que reconoce los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, “de conducir una transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional“.

La IS señaló que la única manera de avanzar en ese país es con la celebración urgente de nuevos comicios, según el documento aprobado, este martes 29 de enero, al término de la reunión de dos días en Santo Domingo.

Dichas elecciones han de “ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial”, y “deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos”, se agregó en la resolución.

La crisis en Venezuela vive un nuevo episodio después de que el pasado miércoles, 23 de enero, el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se juramentara como presidente encargado.

Expulsan a Nicaragua de la organización socialista

La organización socialista expulsó de sus filas este 29 de enero al partido gobernante en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln).

Aseguran que la decisión es producto de las violaciones a derechos humanos y de los valores democrácticos, cometidas por el Gobierno que preside Daniel Ortega.

Esta decisión se adoptó en la última jornada de la reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo, y tras la presentación de un inofrme sobre la situación de Nicaragua a cargo del presidente del comité de disciplina de la IS, Rafael Michelí, quien tras condernar la crisis en esa nación, concluyó que el Fsln ya no representa a la organización.

