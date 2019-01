“Hay que dejar de jugar a la guerra”, advierte Juan Barreto en #ConLaLuz

Amenaza bélica. El fundador del movimiento Redes y doctor en ciencias sociales, Juan Barreto, advirtió que Venezuela atraviesa una coyuntura crítica que puede desembocar en un escenario de guerra civil e incluso consideró posible que Estados Unidos (EE.UU.) aplique una estrategia de “extracción” al estilo Manuel Noriega en Panamá contra Nicolás Maduro.

Noriega fue un dictador militar que fue derrocado por EE.UU. durante una invasión a Panamá en 1989.

“Hay que dejar de jugar a la guerra, eso no le hace ningún bien a Venezuela. El papel de la Fuerza Armada Nacional es hacer cumplir la Constitución y las leyes. Deben entender que no podemos llegar a una confrontación bélica con una superpotencia independientemente del resultado. En las guerras no hay ganadores, el mejor general es el que logra ganar la batalla en la mesa de negociación”, afirmó el sociólogo citando la obra de Sun Tzu: El Arte de la Guerra.

En la emisión especial de Con la Luz, moderado por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, este miércoles 30 de enero, Barreto, quien fue muy cercano a Hugo Chávez, propuso una ruta para salir de la crisis política:

1.-Renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) con ayuda internacional: Papa Francisco, gobierno de México, presidente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que sirvan de mediadores y garantes para garantizar la paridad en el Poder Electoral.

2.-Convocar referendo consultivo para que los venezolanos decidan si se deben convocar elecciones generales para reinstitucionalizar los Poderes del Estado.

“Estamos en una situación crítica, en una disyuntiva ante dos élites irresponsables: un Gobierno catastrófico que ha llevado al país a unos niveles nunca visto, uno de los peores gobiernos de nuestra era republicana, y una oposición que se deja chantajear por los sectores más radicales y más vinculados a los intereses de Estados Unidos”, alertó.

“Hay un desboque, una irracionalidad que se ha apoderado en las cabezas de las élites confrontadas”, insistió.

Denunció las prácticas del gobierno de Nicolás Maduro que consisten en usar órganos policiales para reprimir en barrios. “Hoy vemos tanquetas entrando a Petare, razias en los barrios”, rechazó.

También desconoció la legitimidad de Juan Guaidó como presidente (e) de Venezuela. A su juicio, el presidente de la Asamblea Nacional “se autoproclamó”.

Sobre la actuación del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dictaron medidas cautelares contra Guaidó más no prisión, consideró que es un signo de debilidad.

“Se les ve nerviosos a los funcionarios del Gobierno. Si alguien violó la ley se deben tomar las medidas que se tengan que tomar. Se dicta prohibición de salida a una persona que no está pidiendo salir del país. Esto fortalece la posición ilegal del señor Guaidó”, dijo.

Ley de Amnistía “es una trampa jaula”

A su juicio, el anteproyecto de Ley de Amnistía a civiles y militares que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, “es una trampa jaula”.

“Pareciera que la Asamblea Nacional está haciendo un salvoconducto al estilo segunda guerra mundial. En la guerra de las Malvinas, los ingleses hicieron algo parecido. Esos mecanismos de coacción no son los que deben estar planteados, eso es: te doy garantías si te pasas a mi lado como si estuviéramos en una guerra”, cuestionó.

Reveló que los grupos opositores que coexisten dentro del chavismo: la plataforma en defensa de la Constitución y el denominado Chavismo bolivariano están en conversaciones para conformar la “plataforma por el referendo consultivo”. No descartó tender puentes con Guaidó.

