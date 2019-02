Hallan plantación de marihuana en casa de exdiplomática de Venezuela en Alemania

Un total de 685 plantas de cannabis halló la policía de Alemania en la casa alquilada por Laura Cristina Medina Francia, exagregada de la embajada de Venezuela en Berlin e hija del fallecido Alí Rodríguez Araque, excanciller y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Medina se desempeñó hasta noviembre de 2018 como ministra consejera de la Embajada de Venezuela en Berlin, según reportó la periodista de DW en Español, Silvia Cabrera en su cuenta de Twitter. Las autoridades de Alemania aún no precisaron si la funcionaria venezolana tiene relación directa con la droga.

El portavoz del fiscal Horst Nothbaum declaró al medio alemán Berliner Zeitung que”en el momento de la búsqueda, la señora ya no estaba en Alemania. Su estatus como diplomático no estaba claro. Ella ya no estaba acreditada ante nosotros”.

El medio buscó a la exdiplomática en su departamento de Charlottenburg. Ella negó haber alquilado una casa en Brandeburgo y tiró la puerta a la cerradura.

La embajada de Venezuela en Alemania notificó que Laura Medina trabajó oficialmente como ministra consejera hasta el 12 de noviembre del año pasado. Tras el hallazgo de la droga la policía detuvo al conserje de la casa, de 49 años de edad, que tenía en posesión 1.830 euros en efectivo y 100 gramos de marihuana.

