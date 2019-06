Guaidó sobre Saab: Sabemos que no hay ningún tipo de imparcialidad, es un usurpador - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, respondió al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien lo acusó de dirigir personalmente una mafia de corrupción en Colombia.

“Nuestro foco es la atención a la emergencia humanitaria, un fiscal que no ha atendido el caso Odebrecht no es fiscal, es un usurpador (…) Sabemos que no hay ningún tipo de imparcialidad, ya nosotros iniciamos una investigación”, respondió a los medios de comunicación al término de la sesión ordinaria de este martes 18 de junio.

Saab anunció la imputación de Rossana Barrera y Kevin Rojas, por los delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir. Ambos designados por el presidente (e) Juan Guaidó para la atención de militares y policías venezolanos en Cúcuta.

El líder opositor reiteró que no va a tolerar ningún hecho de corrupción y señaló que los señalamientos en su contra forman parte de una “campaña de desprestigio”, una “olla”, que viene del régimen de Nicolás Maduro.

No obstante, admitió que Barrera y Rojas fueron separados de sus cargos y son investigados tras las denuncias.

“No nos vamos a detener hasta lograr el cese de la usurpación. No nos van a distraer del objetivo y tratar de mezclar en el desastre que tienen. Aquí hay una clase política distinta que da la cara y rinde cuentas con seriedad y transparencia”, declaró en el hemiciclo de sesiones.

La Asamblea Nacional creará una comisión especial para designar a un nuevo Contralor con el objetivo de “no cometer otro error y ser más eficaces en la rendición de cuentas“.

Foto: Iván Ernesto Reyes.

