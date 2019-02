Guaidó: La transición es un hecho, Maduro es el que decidirá el costo de este proceso

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó este lunes, 18 de febrero, que el dirigente Leopoldo López cumple cinco años tras las rejas y aseguró que Nicolás Maduro y su gobierno son los que decidirán el “costo político” de la transición.

“Tenemos años viendo el rostro más totalitario, abusivo, de un régimen que no respeta. Hoy 18 de febrero de 2019 (Leopoldo López) cumple cinco años de injusta detención (…) La cárcel tampoco nos ha podido detener y una muestra de eso hoy es Leopoldo”, dijo sobre el fundador del Voluntad Popular, quien permanece privado de libertad desde 2014.

Guaidó reiteró una vez más que la ayuda humanitaria ingresará al país el próximo 23 de febrero “sí o sí” y aseguró que “la transición ya es un hecho”.

“Son ustedes los que decidirán el costo de este proceso. Haremos el sacrificio que sea necesario para lograr la libertad de Venezuela (…) el costo lo pone el opresor“, dijo a Nicolás Maduro desde la rueda de prensa sostenida en la sede de Voluntad Popular en Caracas.

El presidente encargado manifestó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) “está pagando el costo de la usurpación de Maduro” y ratificó su disposición a tenderle la mano al partido de la tolda roja si desea seguir haciendo vida política en el país.

“Estamos dispuestos a hablar con todos los funcionarios civiles que estén dispuestos al cese de la usurpación, a instalar un gobierno de transición y a convocar elecciones libres”, recordó.

También se refirió a la reunión sostenida entre Maduro y Elliot Abrams, el delegado especial del gobierno estadounidense designado para Venezuela.

“Si Maduro dijo que está hablando con Elliott Abrams ¿está hablando para salvarse él? Si yo fuera el alto mando militar, el entorno de Maduro, me preocuparía mucho. Maduro no protege a nadie ¿A cuántos ha vendido?”, inquirió.

El dirigente de Voluntad Popular dijo que para los próximos días estará haciendo anuncios sobre el ingreso de la ayuda humanitaria, pero se negó a dar detalles sobre la logística para concretar la entrada al país.

Adelantó que para el próximo sábado no solo se prevé el ingreso de la los medicamentos y alimentos que están en el centro de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, sino también la ayuda en Roraima, en la frontera con Brasil, y en la isla de Curazao.

“Tendremos anuncios en los próximos días y acciones previas al 23. Ya pasamos los 700 mil voluntarios. No solo somos una mayoría: somos una mayoría organizada y pacífica”, afirmó.

Sobre un posible desenlace de una guerra civil en Venezuela, Guaidó añadió: “el terreno de lucha lo elige el opresor, los que hablan de guerra son ellos. El resto del país habla de ayuda humanitaria (…) No, no hay posibilidad cuando 90% del país quiere cambio. Pero no estamos desestimando la posibilidad del régimen de hace daño”.

Guaidó también se negó a hablar de sus aspiraciones políticas una vez termine su mandato como presidente encargado.

“Mi rol es lograr la articulación de todos los factores. Facilitar el cese de la usurpación. Es un momento de unir y aglutinar. Hablar de cualquier otra cosa va en contra de ese objetivo. Cuento llegué el momento, nos pondremos de acuerdo para que una sola persona nos represente“, aseguró.

Lea también:

Comentarios