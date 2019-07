Guaidó convoca a más protestas de calle: El Tiar no es mágico - Efecto Cocuyo

“Ahora nos toca ganar”. Este 23 de julio se cumplieron seis meses desde que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, juró ante miles como presidente encargado de Venezuela. El objetivo del parlamentario era apartar a Nicolás Maduro del poder. Aunque no lo ha logrado, Guaidó calificó su primer semestre de mandato como positivo y llamó a su gente a salir a ganar.

“No estamos aquí por un golpe de suerte. Hoy hay una abrumadora realidad para el régimen, somos una inmensa mayoría (…) Tenemos una estrategia, una ruta un plan, seguimos adelante, vamos a ganar”, expresó Guaidó desde la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, donde se celebró una sesión especial de la Asamblea Nacional.

Una carpa negra funcionó como Palacio Federal. La silla del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), estaba cubierta por la bandera tricolor y un afiche del parlamentario. Los manifestantes que acompañaban la sesión agitaban pancartas de “Zambrano Valiente”

El punto más destacado durante la sesión fue cuando se aprobó en segunda discusión, unánimemente, la reintegración de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar). Los miles de asistentes a la convocatoria alzaron sus manos en forma de voto para acompañar a los parlamentarios.

“¡Bravo Juan!“, gritaban desde las barandas que observaban a Guaidó.

Sin embargo, el jefe del Parlamento desestimó que ingresar nuevamente al Tiar, como mecanismo final para forzar la salida de Maduro, sea la solución final. Entre la baraja de opciones, Guaidó reiteró el llamado a mantenerse en la calle para apoyar los mecanismo aplicados por el Parlamento.

“El Tiar no es mágico, no es un botón que soluciona todo. Por el contrario, nos obliga a salir a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. No le tenemos miedo a ningún espacio con tal le ponga fin al sufrimiento”.

La falla eléctrica general que apagó a Venezuela por más de 10 horas desde este 22 de julio no pudo contra la voluntad se protestar este martes. Tampoco el precario servicio de transporte -ante la falta de electricidad-, tampoco el incesante sol ni la lluvia que amenazó durante la sesión.

Sus fieles respaldaron con gritos la opción de mantenerse en la calle, al momento que Guaidó convocó a otra jornada de protesta para el viernes 26 de julio. “Aquí lo que viene ahora, será entonces un choque de trenes. A la dictadura solo le queda el miedo y un subsidio miserable, porque se robaron el dinero”, dijo Guaidó.

En sus palabras, Guaidó destacó que próximamente dará anuncios importantes. Entre ellos mencionó nombrar presidente para la petrolera Citgo y un equipo formal de su gobierno para la Organización de Naciones Unidad (ONU).

Además, indicó que próximamente designarán un Contralor y en conjunto con los embajadores que nombró, lograrán que se reconozcan los pasaportes vencidos para premitir el ingreso de venezolanos en el extranjero.

“Hay que avanzar en los terrenos que nos permitan encontrar soluciones (…) En los espacios que estamos participando es porque nos permite avanzar, sino, nos saldríamos”.

Sin embargo, el jefe del poder legislativo no adelantó ningún acuerdo entre su administración y el gobernante Maduro, en las conversaciones que se realizan en Barbados, con el Gobierno de Noruega como mediador. También llamó a la comunidad internacional a apoyar las acciones del Parlamento.

“No esperemos, comunidad internacional, a llegar a la catástrofe. Es el momento de actuar, el momento de Venezuela es ya”.

El presidente encargado también desestimó el apoyo de Maduro en el exterior al asegurar que se encuentra solo. “Celebraban los “países no alineados”, ¿cuántos presidentes vinieron a respaldarlos? Cero, no vino ninguno a apoyarlo”.

Fotos: Mairet Chourio.

