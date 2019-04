Guaidó convoca a empleados públicos a iniciar “protesta estratégica organizada” - Efecto Cocuyo

Protesta. Empleados del sector público sostuvieron un encuentro con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, este lunes 8 de abril.

Las curules fueron ocupadas por dirigentes sindicales y representantes del área de salud, educación y transporte. Empleados de Corpoelec, de la Cancillería y hasta del Poder Judicial acataron la convocatoria en el Palacio Federal Legislativo.

Guaidó convocó a los empleados a iniciar una consulta pública sobre la Ley de Garantías que fue aprobada en primera discusión por el bloque parlamentario de oposición.

También los llamó a preparar la “protesta estratégica organizada” en cada puesto de trabajo y a conformar los comités de lucha en todas las instituciones públicas en el marco de la “operación libertad sindical”.

El 1 de mayo, día del trabajador en Venezuela, será una fecha clave, según el dirigente opositor. “Hay que darle duro el 1 de mayo, calle y lucha”, expresó uno de los sindicalistas en el hemiciclo legislativo.

El secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, denunció persecución política en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El sindicato de la Cancillería lleva un procedimiento administrativo en la Inspectoría del Trabajo porque nos están botando por proselitismo político, por apoyar a Guaidó cuando se nos hizo el llamado a los sindicatos para hablar el tema salarial de los trabajadores”, advirtió que la amenaza de despido pesa sobre tres sindicalistas incluyéndolo a él.

#Ahora José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, dice que pesa una amenaza de despido en su contra luego de salir en una foto con Guaidó en la reunión que tuvieron en Colegio de Ingenieros #8Abr pic.twitter.com/BcU6Qc7bLp — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 8, 2019

¿Diálogo?

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional se pronunció luego de que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, reconociera que Nicolás Maduro no tiene una intención real de dialogar.

“Nosotros sabemos desde hace muchos años que quien usurpa funciones no tiene disposición real de diálogo, por eso nuestra ruta es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No funciona nada que vaya en contra de la presión a lo que sabemos es una dictadura que no va a ceder alegremente el poder”, manifestó.

Sobre si la oposición venezolana está dispuesta a seguir reuniéndose con el grupo europeo, Guaidó respondió: Vamos a seguir favoreciendo cualquier iniciativa que nos lleve al cese de la usurpación”.

El dirigente de Voluntad Popular también habló sobre las operaciones de una aerolínea iraní sancionada por transportar equipo militar a zonas de guerra de Oriente Medio.

“El régimen cree que está en un juego geopolítico para sostenerse en el poder. No tengo mayor información sobre el vuelo comercial de Irán, una aerolínea que fue sancionada por llevar tropas a Siria, ya averiguaremos quién está financiando esto. Un régimen que quiere hacer ver acompañado tiene que hacer estas piruetas”, expresó el político reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 60 países.

Mahan Air, una aerolínea iraní privada acusada de transportar equipo militar a zonas de guerra de Oriente Medio, lanzó el lunes un vuelo directo a Venezuela, en momentos en que Teherán expresa su apoyo a Caracas ante el movimiento opositor respaldado por Estados Unidos.

Fotos: Prensa Asamblea Nacional

