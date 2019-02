Guaidó confirma nueva movilización el #12Feb para exigir ingreso de ayuda humanitaria

Protesta. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, confirma una nueva movilización para el próximo martes 12 de febrero.

“El 12 de febrero toda Venezuela vuelve a las calles a las 10:00 de la mañana, en todos los rincones, para exigir el cese de la usurpación y que ingrese la ayuda humanitaria. Vamos a seguir hasta lograr nuestro objetivo”, declaró en un encuentro con los jóvenes que sostuvo en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este viernes 8 de febrero.

Anunció que este sábado 9 de febrero y domingo 10 de febrero, la oposición iniciará la organización del voluntariado por la ayuda humanitaria. “Si se atreven a seguir bloqueando caminos, a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos, todos estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario en su momento”, dijo.

Pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no cometer delito de lesa humanidad al impedir el ingreso de la ayuda.

“Yo quiero ver cuantos militares están dispuestos a cometer crímenes de lesa humanidad al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país, 300 mil venezolanos están en riesgo de morir si no se les atiende de manera inmediata por desnutrición o por enfermedades, el momento es ahora”, advirtió.

“La democracia ya no se ve tan etérea, alguna vez dijeron ¿con qué se come eso? (la democracia), pues ya sabemos que sin eso no se come. Que sin respeto a la propiedad privada, tampoco se come”, expresó.

El dirigente de Voluntad Popular informó que el primer centro de acopio ya se instaló en Cúcuta, Colombia. “No nos vamos a detener ni ante las amenazas, ni ante la usurpación, ni ante el miedo. En los próximos días se abrirán dos centros de acopio adicionales”, manifestó.

Mecanismo de Montevideo

Sobre el Mecanismo de Montevideo que proponen Uruguay y México, como una iniciativa para lograr la paz en Venezuela que consta de cuatro etapas centradas en Diálogo Inmediato, Negociación, Compromisos e Implementación.

Guaidó respondió: “Fueron (el Gobierno) buscando ganar tiempo porque creen que esto juega a favor de ellos, fueron buscando distender la presión que estamos ejerciendo con base en nuestra Constitución y encontraron que Uruguay se suma al lado de la democracia y pide elecciones libres”.

Reiteró que no se prestará para “falsos diálogos”.

