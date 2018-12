Explosión en planta eléctrica tiñó de azul el cielo de la ciudad de Nueva York

El horizonte de la ciudad de Nueva York se tornó de un extraño color azul la noche del jueves, 27 de diciembre. Autoridades locales confirmaron que el fenómeno fue producido por una explosión en una planta eléctrica en Queens, al este de Manhattan. Sin embargo, muchos neoyorquinos dicen estar convencidos de que el espectáculo de luces fue ocasionado por extraterrestres.

El departamento policial de Nueva York informó a través de sus redes sociales que las luces azules fueron producidas por una explosión en una subestación de Con Edison (una de las empresas de energía más grandes en Estados Unidos) ubicada en Astoria, Queens.

Previo a la explosión, detallaron las autoridades, hubo una descarga eléctrica a las 9:12 pm del jueves, aproximadamente, que dejó a algunos residentes sin electricidad por apenas unos segundos.

Un portavoz de Con Edison, Bob McGee, trató de tranquilizar a los neoyorquinos tras ofrecer unas declaraciones a la prensa local la mañana de este viernes, 28 de diciembre. “Lo que la gente estaba viendo era un arco eléctrico”, dijo McGee a CNN. “La luz era azul debido al nitrógeno y al oxígeno en el aire cuando la electricidad se arqueaba a través de él”, agregó.

Something insane is happening in the sky above Manhattan right now. pic.twitter.com/elCqFLF0iU

— Eric Klinenberg (@EricKlinenberg) December 28, 2018