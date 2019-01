Entre dudas y esperanzas, caraqueños firmaron Ley de Amnistía en la plaza Sadel #26Ene

No quieren impunidad. Eso quedó claro en la plaza Alfredo Sadel, este 26 de enero. Cientos de baruteños y habitantes de otros sectores de Caracas, firmaron la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los Militares y Civiles, pese a las dudas con las que llegaron a la convocatoria hecha por Juan Guaidó, presidente encargado juramentado tres días antes.

“No puede ser que personas que hayan violado los derechos humanos puedan ser amnistiados. Eso me preocupa. Espero que se incluyan a todos los factores que tienen relación con la defensa de los derechos humanos. Estamos en un momento decisivo y no se puede iniciar un nuevo Gobierno con una amnistía debidamente consensuada”, expuso Mónica Santamaría, hermana del preso político José Luis Santamaría.

Este hombre fue detenido en abril de 2018, como parte de la Operación Jericó II. Actualmente es uno de los privados de libertad en la Cárcel Militar de Ramo Verde, aunque es un civil. Además de ser procesado en tribunales militares, fue víctima de desaparición forzada y torturas por parte de la Dirección Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Como Mónica, la incertidumbre ante una posible ola de impunidad hizo que Carmen López llegara a la asamblea popular. Salió a las 6:00 am de Caucagüita, municipio Sucre, para escuchar de la boca de Guaidó en qué consistía la Ley de Amnistía.

“No creo que ahora todos los funcionarios que torturaron a los muchachos vayan a quedar impunes. Con tantas familias que hicieron sufrir”, exclamó Carmen, quien agregó que sus expectativas de un cambio de Gobierno eran las que la motivaba a salir.

Elizabeth Freitas llegó puntual a la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes. La convocatoria era a las 10:00 am. “Están saliendo los barrios, esa gente de los cerros, que eran nuestros enemigos. El 23 de enero estaba tan contenta que los saludaba cuando pasaban. Estoy feliz con Guaidó, no conozco una persona que no esté de acuerdo con este muchacho. Es impresionante que este joven haya logrado unirnos”, expuso.

Explicación de la Ley

Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, fue la encargada de disipar las inquietudes de los asistentes. Como abogada y miembro de la Comisión de Política Interior fue la designada para explicar por qué la Ley de Amnistía no iba a perdonar las violaciones de derechos.

La parlamentaria leyó el artículo 4 del instrumento legal que se pretende aprobar y luego buscó la Constitución para leer el artículo 29.

“No nos limitemos a las críticas. Por eso hacemos estos actos públicos, en la calle, no escondidos sino con la gente. Vamos a estar explicando la ley. No es cierto que les estamos dando amnistía a los violadores de derechos humanos“, aseveró.

Ley de Amnistía, artículo 4. Se concederá amnistía igualmente en favor de los funcionarios civiles y militares, así como también a diputados y demás personas que para el momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren detenidos, en el exilio o estén perseguidos judicialmente por razones políticas. A los efectos de la determinación de los hechos amnistiado de conformidad con este artículo, se tendrán en cuenta tanto los hechos investigados, como la lista de presos y perseguidos políticos que lleva adelante la Asamblea Nacional; sin perjuicio a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Constitución, artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Firma masiva

Al terminar la exposición de Solórzano y otros diputados que tomaron la palabra, los asistentes pasaron a firmar para mostrar su apoyo a la normativa propuesta por la AN. En hojas de block se tomó el nombre, cédula y rúbrica de los ciudadanos.

El proceso se paralizó cuando llegó Juan Guaidó, a la 1:00 pm, aproximadamente. Los ciudadanos, entusiasmados, gritaban ¡Guaidó presidente! e incluso intentaban abrirse paso para ocupar un lugar que les permitiera ver de cerca al presidente encargado.

En su discurso recordó a las víctimas de la represión y pidió un minuto de silencio. Denunció el uso de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y reiteró su intención de recibir a todos los funcionarios que deseen participar en la “restitución de la democracia” en el país.

Por esta razón, la Asamblea Nacional, promueve una Ley de Amnistía que pretende aprobar en primera instancia. Este 26 de noviembre se realizaron varias reuniones públicas donde los asistentes firmaron a favor.

