En tiempo récord el plan Juntos Somos Más limpió el municipio Libertador tras protestas #22Ene

Los escombros y la basura quemada ya no bloqueaban los accesos a la Cota Mil en la avenida Baralt norte, pero el olor a humo y a lacrimógena todavía hacía llorar los ojos. Desde temprano y en tiempo récord, el plan Juntos Somos Más se abocó a limpiar las calles de Libertador la mañana de este martes, 22 de enero. Se deshicieron de únicos vestigios que daban prueba de que las protestas nocturnas no ocurrieron en el este de la ciudad, sino en pleno corazón del otrora bastión chavista.

Ni siquiera eran las 9:00 am cuando, con escobas, los integrantes del plan de Libertador barrían los restos de vidrio para que los carros pudieran pasar por Los Mecedores, en La Pastora, aunque normalmente la basura desborda las calles de todo el municipio.

Desde las 3:00 pm del lunes, 21 de enero, hasta pasada la madrugada de este martes, los vecinos de la zona popular protestaron en contra del gobernante Nicolás Maduro. “Nos estamos muriendo de hambre”, gritaban los residentes de Los Mecedores mientras la Policía Nacional Bolivariana reprimía..

En la avenida Fuerzas Armadas los habitantes también libraron una batalla campal contra los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes a punta de lacrimógenas respondieron a las barricadas y cacerolazos que se adueñaron del oeste de Caracas la noche del lunes.

“Aquí la GNB no logró entrar, pero no nos dejaron dormir con el gas. Mi esposa es asmática y tuve que subirla al piso de un vecino más arriba para que no le afectaran tanto las lacrimógenas. Salíamos a los pasillos a agarrar aire porque nos asfixiábamos”, indicó Manuel, residente del edificio San José, en la parte norte de la avenida Fuerzas Armadas.

Manuel y sus vecinos vivieron una “pesadilla” en la noche, pero esta mañana la normalidad reinaba en la zona. “Estas cuatro calles estaban trancadas con barricadas. Más abajo también cerraron el paso. Ya hoy no hay nada por aquí. A las 8:00 am vinieron y limpiaron todo”, aseguró. Solo una patrulla del Sebin permanecía apostada en la entrada de su edificio.

En la avenida Andrés Bello, también en Libertador, donde los habitantes del barrio Pinto Salinas protagonizaron una protesta nocturna en contra del Gobierno, tampoco había escombros. Mientras que en Cotiza, el primer barrio en salir a protestar este lunes, los mismos vecinos limpiaron lo que quedaba de desechos.

“Estamos limpiando lo que ensuciamos ayer”, aseguraron unos habitantes de la calle La Forestal, la misma que llega hasta el Comando de la Guardia Nacional en Cotiza, donde al menos 27 militares se alzaron y se atrincheraron.

“Por aquí no se podía pasar. Fueron como 12 horas de protesta, desde que se llevaron a los funcionarios hasta las 7:00 pm. Nunca había visto a Cotiza manifestar así”, afirmó Mercedes, una habitante de la zona. Para el barrio ubicado al norte de Caracas el 23 de enero empezó el lunes 21.

“Yo voy a salir el 23 a protestar y espero que mis vecinos también lo hagan. Ahora vemos que hay una esperanza”, aseguró a Efecto Cocuyo.

Puerta Caracas entre llamas y lacrimógenas

A diferencia de los demás sectores visitados por Efecto Cocuyo este lunes, en Puerta Caracas nadie recogía los escombros de la noche anterior.

Varios vecinos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) miraban pasmados la fachada quemada de la Casa de la Memoria y la Juventud Robert Serra en plena Calle Real de Puerta Caracas.

“A las 10:00 pm empezaron las protestas, pero fue luego de la medianoche que prendieron en llamas la casa de Robert Serra. Una hora después llegaron los bomberos para apagar el fuego”, dijo a Efecto Cocuyo una habitante de la zona.

La represión no tardó en llegar a la barriada caraqueña. Pasada la 1:00 am aún se escuchaban las detonaciones de bombas lacrimógenas en el sitio. Este 22 de enero, al menos cuatro colegios ubicados en Puerta Caracas y La Pastora suspendieron las actividades por los disturbios.

