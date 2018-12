En Navidad “uno siente más su condición de extraño”, dice emigrante venezolano (Fotos)

La Navidad puede significar alegrías, reencuentros, fiestas. Los venezolanos en el exterior pueden describir la Nochebuena con todas esas palabras. De hecho, emplearon estas y también otras para describir este diciembre de 2018.

Solo hubo un vocablo que no faltó, y que determinó el curso de cada entrevista que Efecto Cocuyo hizo a algunos de los expatriados criollos. Para casi todos, “familia” figura sobre “tranquilidad”, sobre “seguridad”, sobre “economía” y sobre “política”.

“Es en estos momentos cuando uno siente más su condición de extranjero, de extraño”, dijo Pedro Garrido, de 25 años. El caraqueño vive en Barcelona, España, desde julio de 2015, y ha trabajado como chef en varios restaurantes desde entonces.

Explicó que en diciembre, cuando se reúne con sus padres ya sea en España o en Venezuela, la situación de su país natal pasa a un “segundo plano”.

Este año la familia concertó en Barcelona. “La inseguridad y la inestabilidad de Venezuela poco importan cuando tienes casi cuatro años viviendo lejos de los tuyos y de tus costumbres”, lamentó.

Precisó que aunque la Navidad en Barcelona “es fiesta, calle, multitud”, lo que añora es la “cercanía y la tranquilidad” de su casa y de su familia. “Donde sea que estén”, dijo.

Pero la familiaridad no se circunscribe al núcleo de los consanguíneos, de acuerdo con Jacinto Vásquez. El oriundo de Maturín tiene 25 años y emigró a Santiago de Chile en febrero de este año.

“En Chile, la Navidad es muy diferente a nuestras tradiciones. En vez de una hallaca o pan de jamón, los chilenos hacen pavo, papa duquesa y asado. Nosotros, los venezolanos, tenemos más sentido de pertenencia. Parece increíble, pero hemos exportado nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida”, indicó.

Vásquez es abogado y para él a los venezolanos les ha tocado convertir a sus compañeros de trabajo y a sus amigos, en familiares. “Así nos reunimos para llenar ese vacío de casa”.

Pero “no es lo mismo”, dijo Mauricio Borges sobre los nuevos compañeros. El muchacho, de 23 años, emigró a Chile en marzo de 2017 para asentarse en la capital del país y trabaja en una empresa de entregas a domicilio.

“Es una nostalgia interminable. Es extrañar desde el afecto y la presencia de tus amigos y familiares, hasta las reuniones con los vecinos de la esquina. Por más que esto esté lleno de venezolanos, es demasiado difícil. Se hace lo que se puede”, aclaró el joven nacido en Caracas.

Sin embargo, la tranquilidad puede cobrar mucha importancia “cuando tienes la suerte de vivir con otros allegados y cuando tienes la oportunidad de reencontrarte constantemente con los demás”. Al menos eso piensa Aldo Tavoni, caraqueño de 22 años residente en Milán, Italia.

“Amargura es lo que me genera pensar que el Gobierno se llevó hasta las tradiciones. Aunque no siempre tengo a mis seres queridos cerca, agradezco la oportunidad que me dio mi familia para salir del país e intentar hacer vida afuera”.

Tavoni señaló que su familia más cercana (madre, hermana y primos hermanos) está esparcida por todo el globo. Por esto trata de “no sopesar los pro y los contra” de emigrar, pues considera que lo que tenía en Venezuela podría ganar en el diagnóstico y hacerle “mucho más difícil el exilio”.

“Claro que la Navidad sin mi familia no es igual. Ni se acerca. Pero uno tiene que aprender a apreciar las oportunidades que te da la vida, las nuevas experiencias. Y aquí, en Milano, la Navidad se vive particularmente genial”.

Navidades en destinos concurridos por venezolanos

Plaza Mayor de Madrid en diciembre. Foto: Guías Viajar

Patinaje sobre hielo en época de Navidad en el Rockefeller Center, Nueva YorkFoto: ciudadccs.info

