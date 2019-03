“El cambio político es una tarea de todos”, vecinos de El Valle en asamblea este #16Mar

En la calle 9 de El Valle cientos de vecinos salieron a escuchar el mensaje del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este sábado 16 de marzo.

A las 4:00 de la tarde, dos personas colgaban una pancarta que acusaba al madurismo de ser hambre, tortura y corrupción. Otro grupo preparaba las cornetas que replicarían el mensaje brindado por el dirigente de Voluntad Popular desde el estado Carabobo: “asumir un nuevo nivel de presión y movilización, sin precedente“.

Lo que inició con poco menos de 30 personas, sumó más de 200 que esperaron a los diputados de la Asamblea Nacional Leonaldo Regnault y José Guerra para terminar la asamblea de ciudadanos. El dirigente Leocenis García también acudió a la actividad con un camarógrafo propio.

“El cambio político es una tarea de todos” y “debemos ser mensajeros de la esperanza”, fueron las mensajes más repetidos por los dirigentes vecinales.

“Ya tenemos el llamado de ir a recuperar lo que nos pertenece en Miraflores. Estamos en el punto final para lograr el cese de la usurpación y debemos ser los mensajeros de la esperanza”, expresó Andrew Quintero.

“Es importante que no nos abandonen en esta lucha. No es fácil para un joven venezolano no poder tener lo que sueña. Estamos seguros de que el cambio político está a la vuelta de la esquina”, manifestó Moisés Aldana.

Los políticos también insistieron en la necesidad de mantener la protesta activa. “Sigamos organizándonos y siendo voluntarios porque si ustedes se rinden esto se acaba”, señaló Regnault.

Guaidó también invitó a conformar comités de ayuda y libertad y preparar las fuerzas libertarias dentro de la Fuerza Armada Nacional. Propuestas que fueron aprobadas con aplausos.

Guerra precisó que estos comités serán instancias de decisión por cuadrantes en las comunidades.

