El 187 constitucional es “un falso dilema”, según Juan Guaidó

El polémico artículo 187 de la Constitución pone en riesgo la unidad opositora entorno a Juan Guaidó. La potestad que concede a la Asamblea Nacional, en su numeral 11, de autorizar misiones militares extranjeras en el país genera interpretaciones interesadas entre las distintas fracciones parlamentarias.

El Bloque 16 de Julio, que lidera María Corina Machado, sostiene que el presidente encargado debe solicitar a la comunidad internacional apoyar una “coalición militar en misión de paz”, amparándose en dicho artículo.

El diputado integrante de esta facción, José Luis Pirela, declaró a los medios que aunque la posición mayoritaria de los parlamentarios es que se invoque el 187, se han encontrado con “el frío silencio de la postergación” por parte de la directiva que encabeza Guaidó.

Una fuente de Primero Justicia indicó a Efecto Cocuyo que este apartado solo concede al Poder Legislativo el poder para autorizar y no para solicitar, de modo que un país o conjunto de países debe manifestar primero su intención de enviar una misión de este tipo a Venezuela.

Mientras que la internacionalista, Giovanna De Michele explicó que “una cosa es una misión militar que puede referirse a que venga una unidad militar de un país amigo a desfilar en fecha patrias, por ejemplo, y otra una intervención militar, ésta última no la puede autorizar la Asamblea Nacional bajo ningún circunstancia”.

Para que la comunidad internacional pueda tomar medidas más fuertes contra un régimen autoritario, incluyendo el uso colectivo de la fuerza, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debe autorizarlo, y China y Rusia (aliados de Nicolás Maduro) tienen poder de veto en esta instancia.

En medio de las posiciones encontradas, Juan Guaidó aclaró este miércoles por qué el artículo 187 “es un falso dilema”.

“No podemos caer en falsos dilemas como el 187. El 187 claro que es una opción constitucional, pero eso no se puede aprobar al aire, eso tiene que ser muy específico, tantas personas de tal sitio están autorizadas para esto (…) No se trata de cuándo sino de cómo lo vamos a hacer, todas las opciones están sobre la mesa y cuando lo decimos no es una amenaza vacía”, manifestó el dirigente de Voluntad Popular en un acto político que convocó este miércoles 27 de marzo para anunciar el inicio de la Operación Libertad.

El político aclaró que primero “deben construir las capacidades” y discutir el principio de responsabilidad de proteger con los gobiernos de la región y la comunidad internacional en general.

La Responsabilidad de Proteger es una doctrina conocida como R2P que establece la responsabilidad de los Estados y la comunidad internacional de proteger a la población civil de las violaciones de los derechos humanos como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Para ello, la comunidad internacional deberá utilizar los medios diplomáticos, humanitarios e incluso tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza “a través del Consejo de Seguridad de la ONU”.

«(El 187) es un falso dilema porque si lo hubiésemos aprobado ayer en la Asamblea Nacional no hubiese pasado nada hoy y eso sería más frustrante para nosotros”, reflexionó el presidente encargado de Venezuela.

Foto: Iván Ernesto Reyes.

