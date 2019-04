EEUU envía medicinas, vendas, gasas y otros insumos a Curazao para aliviar crisis venezolana - Efecto Cocuyo

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés) anunció este miércoles, 3 de abril, el envío de un cargamento de medicinas e insumos a la isla de Curazao para atender a los venezolanos afectados por la crisis.

Mediante un comunicado, Usaid detalla que la entregada concretada este miércoles incluye cuatro kits de salud de emergencia fabricados en los Países Bajos. Estos incluyen vendas, gasas, guantes de látex, termómetros, jeringas y otros insumos médicos, además de medicinas.

Se calcula que estos kits, según especifica la agencia del Gobierno estadounidense, puedan cubrir las necesidades de unas 40 mil personas durante un lapso de tres meses.

Usaid precisa que la ubicación de estos insumos en Curazao obedecen al pedido del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha impulsado el ingreso de la ayuda humanitaria al país desde su juramentación ante miles de venezolanos el pasado 23 de enero.

“Estados Unidos ha posicionado en forma previa cientos de toneladas métricas de insumos de asistencia críticos en Colombia y Brasil“, afirma Usaid en referencia a los cargamentos de ayuda que la oposición intentó ingresar a territorio venezolano por vía terrestre y marítima el pasado 23 de febrero y que los cuerpos de seguridad y colectivos armados a las órdenes de Nicolás Maduro impidieron.

“Esto incluye alimentos, insumos médicos, kits de higiene, productos nutricionales y unidades de purificación y almacenamiento de agua”, resalta el Gobierno estadounidense.

La agencia añade que Estados Unidos está coordinando con gobiernos de la región y con sus socios humanitarios regionales los aspectos logísticos para “la provisión segura y eficiente de la ayuda” ante la negativa de Maduro de permitir el ingreso.

También afirma que esta ayuda no será la última que el Gobierno estadounidense proveerá a los venezolanos para alivar la crisis.

“Desde el año fiscal 2017, Estados Unidos ha aportado más de US$ 195 millones, lo que incluye asistencia humanitaria por más de US$ 152 millones y asistencia económica y para el desarrollo por aproximadamente US$ 43 millones, para apoyar los generosos esfuerzos de los países de la región que están acogiendo a los casi 3,4 millones de personas que han huido del caos y el hambre en Venezuela”, señala el comunicado.

El pasado 29 de marzo el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, informó que el organismo humanitario fue autorizado por el Ejecutivo venezolano para ingresar la ayuda al país.

Rocca reiteró la posición neutral e imparcial de la Cruz Roja y se deslindó de las acciones impulsadas por Guaidó, Estados Unidos y otros países de la región para hacer entrar los cargamentos de ayuda al país.

Sin embargo, subrayó que los donativos almanecenados en los centros de acopio de la ayuda (Curazao, Brasil y Colombia) desde febrero de este año pudieran ser distribuidos por la Cruz Roja una vez el organismo haya revisado y constatado el contenido del cargamento.

