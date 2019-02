EEUU desafía a Maduro y comienza a enviar ayuda humanitaria a Venezuela

El Gobierno de EEUU ya ha comenzado a enviar paquetes de ayuda humanitaria a Venezuela con alimentos y medicinas en desafío a la negativa del gobernante, Nicolás Maduro, quien cree que la entrada de esos bienes desembocaría en una invasión armada.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó, este sábado 2 de febrero, a Efe que el despliegue de ayuda ya ha comenzado, pero no precisó si esa asistencia está ingresando dentro de Venezuela y tampoco ofreció detalles logísticos sobre los lugares por donde podría producirse esa entrada.

John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes 1 de febrero por la noche en Twitter que EEUU tenía intención de comenzar el envío de ayuda a Venezuela después de que fuera solicitada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“Siguiendo la petición del presidente interino Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, EEUU movilizará y transportará medicamentos de ayuda humanitaria, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela. Es hora de que Maduro se quite de en medio”, tuiteó Bolton.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2019