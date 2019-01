Donald Trump: He reconocido oficialmente a Guaidó como Presidente encargado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela este miércoles 23 de enero.

“He reconocido oficialmente al presidente venezolano de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela”, dijo Trump a través de su cuenta en la red social Twitter.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019