Diputado Sergio Vergara: Esto es un amedrentamiento contra Guaidó - Efecto Cocuyo

El Gobierno de Maduro contraataca. Después de que la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, presentara un informe en el que se destaca que investigan las denuncias contra las Faes que habrían matado a 242 personas entre 2018 y 2019, funcionarios del Sebin allanaron la vivienda de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente (E) Juan Guaidó, y se lo llevaron detenido.

El diputado Sergio Vergara, jefe de fracción del partido Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, se dirigió junto a otros legisladores a la sede del Sebin del Helicoide para exigir la liberación de Marrero, quien le advirtió, antes de su captura, que le habían sembrado una granada y dos fusiles.

Vergara relató que durante la madrugada escuchó golpes fuertes. Al asomarse por la ventana, vio que había varios efectivos del organismo de inteligencia, quienes irrumpieron en su residencia, lo tiraron al suelo y un funcionario se sentó sobre su espalda.

Indicó que cuando se percataron de su condición parlamentaria, le permitieron sentarse en una silla. “El objetivo no era yo sino Roberto Marrero“, explicó.

Después vio cómo los efectivos entraban y salían de la vivienda de Marrero, cercana a la suya.

Luego de dos horas, un fiscal del Ministerio Público llegó para decirle que se había cometido un error con él y que respetaban su inmunidad. Los funcionarios mostraron una orden firmada por la juez Carol Padilla. Los fiscales que dieron la orden son Farid Mora y Dinora Bustamante, informó Vergara.

“Esto no es otra cosa que un amedrentamiento en contra de Juan Guaidó. La comunidad internacional debe estar clara”, expresó el parlamentario, y detalló que también está detenido su chofer, Luis Aguilar.

A las 12:45 pm todavía se desconoce el paradero de Marrero, dijo el diputado. Indicó que ya se han comunicado con dos miembros del equipo técnico del alto comisionado de DDHH de la ONU y con la Comisión Internacional de Derechos Humanos para extender la protección que beneficia a Guaidó, Marrero, Luis Aguilar y él mismo.

“Estamos haciendo las actuaciones con los abogados y lanzamos comunicados y alertas internacionales“, afirmó.

El diputado aseguró que la orden de detención no provino del alto gobierno sino de otros funcionarios, lo que demostraría “que no hay unidad en el gobierno. No hay cadena de mando”. Aseguró que en el procedimiento Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, “tiene la mano metida”.

Reacción internacional

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, integrantes del Grupo de Lima, publicaron este jueves 21 de marzo un comunicado en el que rechazaron la detención de Marrero. Hacen responsable a Maduro de su seguridad.

Juan Carlos Valera, presidente de Panamá, advirtió: “De no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, el gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del régimen de facto en Caracas”.

Por su parte, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, exigió su liberación y que se responsabilice a los involucrados.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó en Twitter su preocupación por la detención de Marrero. “Instamos al Gobierno a respetar estrictamente el debido proceso y a revelar inmediatamente su paradero”.

Fotos: Iván Reyes

