Diálogo con mediación internacional tiene el aval de la mitad de los venezolanos, según Gbao - Efecto Cocuyo

La mitad de los venezolanos respaldan -en algún grado- la posibilidad que mediadores internacionales convoquen a un proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, liderada por Juan Guaidó. Según el estudio de opinión pública divulgado por la firma de consultoría y estrategia GBAO (con sede en Washington DC, EEUU), 25% de los ciudadanos están “totalmente de acuerdo” con un proceso de negociación convocado y monitoreado por la comunidad internacional, mientras 27% dicen estar “parcialmente de acuerdo”.

Si este eventual proceso se realiza sin la presencia de la comunidad internacional, el apoyo de los ciudadanos disminuye significativamente. En este caso solo 19% dice estar “totalmente de acuerdo” con que se inicien conversaciones entre representantes del Gobierno chavista y de la oposición, mientras 23% sostiene que estaría “parcialmente de acuerdo” con esta propuesta.

Si se analiza por bloques políticos, el aval de los ciudadanos a una negociación con aval internacional se obtiene que 45% de los ciudadanos que se identifican con los partidos y organizaciones de oposición respaldarían en algún grado esta posibilidad. Este grupo se compone de 20% de ciudadanos que dicen estar “totalmente de acuerdo” y 25% que asegura estar “parcialmente de acuerdo”.

Una postura similar asumen quienes se dicen independientes en este estudio: 27% sostiene estar “totalmente de acuerdo” con el diálogo, mientras 21% asegura que es una posibilidad que avalan parcialmente.

Paradójicamente, el grupo político que más coincide en esta propuesta de conversaciones es el que integran los ciudadanos que se identifican o militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). De este grupo, 30% asegura estar “muy de acuerdo”, mientras 37% sostiene que están “parcialmente de acuerdo” con una negociación entre los representantes de Guaidó y Maduro.

De acuerdo con el estudio divulgado por GBAO, 28% de los venezolanos se identifican con el Psuv, 41% lo hacen con las organizaciones y partidos que se oponen al chavismo gobernante y 31% sostiene que no posee afiliación ni simpatía partidista.

Más que negociaciones

Según el estudio una solución militar a la crisis de Venezuela no es la opción que cuenta con mayor respaldo.

De una lista de 12 posibles vías para encontrar una solución política a la situación de Venezuela, destaca la que genera mayor consenso entre los ciudadanos es que Nicolás Maduro renuncie y se convoquen nuevas elecciones bajo la presidencia interina de Juan Guaidó. Con esta posibilidad estarían “totalmente de acuerdo” 55% de los venezolanos, mientras 10% asegura que respaldaría parcialmente esta posición.

Si se valora la posibilidad que la comunidad internacional continúe sancionando a oficiales y políticos vinculados al régimen de Maduro incluyendo la restricción de viajes a otros países 47% de los venezolanos dicen estar “totalmente de acuerdo”, mientras 15% sostiene que están parcialmente de acuerdo.

Por otra parte 49% de los ciudadanos dicen estar totalmente de acuerdo con que las Fuerzas Armadas remuevan a Maduro de la presidencia. Con esta posibilidad concuerdan parcialmente 11% de los venezolanos.

Un “golpe de Estado” al Gobierno de Maduro, el cual sea liderado por oficiales disidentes, solo es avalado por 33% de los ciudadanos.

Entre las opciones que cuentan con el respaldo de menos de la mitad de los ciudadanos destaca una intervención militar de los Estados Unidos, en conjunto con otros países, para deponer a Maduro. Con esta opción están “totalmente de acuerdo” 35% de los venezolanos, mientras 14% sostienen que están parcialmente de acuerdo.

La alternativa que un Gobierno de unidad nacional conformado por representantes de Maduro y de Guaidó convoque a nuevas elecciones presidenciales y guíe al país en un proceso de transición recibe el respaldo absoluto de 21% de los consultados, mientras 26% dice estar parcialmente de acuerdo con esta posibilidad.

¿Nuevas elecciones con Maduro en el poder?

Esta propuesta mantiene el respaldo absoluto de 20% de los ciudadanos, mientras 15% dice estar “parcialmente de acuerdo”.

Por último, el caso hipotético de que Maduro renuncie, pero otro líder político del Psuv tome el poder y asuma la presidencia es la opción que menos respaldo tiene entre los venezolanos. Apenas 19% de los consultados sostiene estar parcialmente de acuerdo con esta idea.

¿Es el momento de una intervención militar?

Según el estudio divulgado por GBAO, 14% de los venezolanos creen que es prematuro considerar una intervención militar para resolver la situación política, social y económica en Venezuela.

El resto de los ciudadanos se dividen en dos grupos de opinión pública equivalente en su tamaño. 41% de los ciudadanos consideran que este es el momento ideal para considerar y ejecutar esta opción, mientras 43% descarta como solución a la crisis una intervención militar.

Si esta propuesta se analiza por grupos políticos destaca la diferencia significativa que existe entre quienes se dicen militantes o simpatizantes del Psuv y el resto de los venezolanos.

93% de los ciudadanos identificados como chavistas sostiene que la intervención militar nunca será la solución.

Esta idea no la comparten quienes se dicen independientes, ni los opositores.

Entre los venezolanos que aseguran no tener simpatías partidistas, 13% cree que es prematuro hablar de intervención militar, mientras 55% sostiene que no es el momento para evaluar esta alternativa. Entre este grupo solo 27% rechaza abiertamente la entrada de militares extranjeros al país.

Por otra parte, entre quienes respaldan o tienen simpatías por los partidos y organizaciones que se oponen a Maduro, 21% dice que es prematuro considerar esta idea, mientras 58% cree que aún no es el momento. Entre este grupo de ciudadanos apenas 19% rechaza que la solución a la crisis pase por una intervención armada organizada desde el exterior.

El estudio divulgado por GBAO se realizó entre el 11 y el 28 de abril. Consistió en 980 entrevistas en hogares y tiene un margen de error de +/- 3.1 puntos porcentuales, para un nivel de confianza de 95%.

GBAO es una organización con sede en Washington DC que se especializa en análisis estratégico y asesorías a centros de pensamientos, compañías y candidatos.

