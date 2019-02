Detienen por cuatro horas a madre de Jickson Rodríguez, adolescente con epilepsia arrestado el #23E

Cuatro horas. Romelis Guilarte estaba en la zona popular de Villa Bahía, en Ciudad Guayana, cuando vio una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana acercarse. Eran cerca de las 8:00 pm del sábado, 9 de febrero, cuando los funcionarios de seguridad llegaron y le ordenaron subirse al vehículo. “Eran los mismos que agarraron a mi hijo la noche del 23 de enero“, asegura.

Cerca de cuatro horas estuvo Rosmelis detenida en un comando de la GNB en la ciudad bolivarense este sábado. Cuando llegó al sitio, un funcionario le dijo “yo te conozco a ti, tú eres la del video. Eres la que estaba hablando paja de nosotros”.

Los guardias acusaron a Rosmelis de haber “manipulado” a su hijo Jickson Rodríguez para que dijera que fue golpeado por los efectivos de seguridad tras haberlo detenido el pasado miércoles, 23 de enero, en medio de las protestas que se registraron en el sector Villa Bahía.

“¿Quién nos dice a nosotros que tú no manipulaste a tu hijo para que dijera eso?”, la incriminaron, “yo ya te he investigado, tú eres la de la barbería”.

Sin embargo, Roselis argumentó que, apenas su hijo fue excarcelado, los medios de comunicación lo abordaron para tomar su testimonio. El adolescente de 14 años sufre de epilepsia desde que tenía cinco años y relató ante las cámaras los golpes que le propinaron los guardias durante su detención.

“A mí me daban más golpes porque yo no lloraba (…) Más que todo me pegaban las mujeres. Yo le dije al guardia ¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?“, denunció Jickson ante las cámaras. Él advirtió a los agentes de seguridad sobre su condición, pero los uniformados hicieron caso omiso.

El adolescente fue uno de los 77 adolescentes de edad detenidos arbitrariamente en el marco de las protestas, según denunció la ONG Foro Penal. “Niños entre 13 y 14 años se encuentran bajo custodia policial, muchas niñas involucradas”, alertó Alfredo Romero, director de la ONG, el pasado 28 de enero.

Romelis fue liberada pasadas las 11:30 pm de este sábado. Denunció a Efecto Cocuyo que desde el año pasado no ha adquirido el Tegretol, medicamento anticonvulsivante que necesita para tratar los ataques de epilepsia de su hijo, y que Jickson puede acceder a su tratamiento a través de donaciones.

“Eso no se consigue en las farmacias. La única forma de comprarlo es en los bachaqueros y los precios son muy altos”, afirmó Romelis.

