Denuncian saqueos, disturbios y heridos en el municipio Baruta #10Mar

A partir de las 5:00 pm, en el municipio Baruta, en el estadoMiranda, se presentaron disturbios en zonas comerciales. Este domingo 10 de marzo, en el Concresa y Minas de Baruta hubo intentos de saqueo. De acuerdo a fuentes extraoficiales, algunas personas se acercaron al centro comercial Concresa e intentaron ingresar al supermercado Central Madeirense. La acción fue impedida por funcionarios de la Policía de Baruta, pero se registraron al menos cinco heridos en el disturbio. El comercio bajó sus santamarías. Otro establecimiento atacado fue el centro comercial La Pirámide. Pero la situación fue atendida a tiempo. Sin embargo en el centro comercial Humboldt registró un saqueo en sus tiendas. En el sector Minas de Baruta también hubo alteración del orden público. Según los habitantes, las personas lograron ingresar al dispensario y al abasto San José de la calle La Pedrera. En este hecho se registró un herido. Para las 8:00 pm, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de la Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) tomaron el municipio Baruta. Sin detalles, se conoció que estos cuerpos de seguridad detuvieron a varias personas en las acciones vandálicas. Así quedó una tienda que también fue saqueada en el centro comercial Humboldt cerca de Concresa. El Central Madeirense fue saqueado en su totalidad.

Según información de cuerpos de seguridad que actuaron (GN, PoliBaruta) hay 500 detenidos. #10Mar pic.twitter.com/TRlNdrALTZ — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) March 11, 2019 Estos hechos ocurren en medio del apagón general que afectó al país desde el jueves 7 de marzo. Después de tres días a este sector del estado Miranda no había llegado la electricidad. A diferencia de otras zonas del Área Metropolitana de Caracas (al que pertenece el municipio Baruta) que recibieron luz durante algunas horas en los últimos días. Esta es la segunda vez que ocurre una alteración del orden público en el municipio Baruta. El sábado 9 de marzo, los ciudadanos protestaron por la falta de electricidad. Este día también ocurrieron manifestaciones espontáneas municipios Libertador, Sucre y Guarenas salieron por el mega apagón nacional. Chapellín, San Bernardino y La Candelaria en el municipio Libertador; Barrio 5 de Julio en el municipio Sucre; Colinas de Bello Monte en Baruta y Guarenas (Miranda) son varias de las localidades donde hubo protestas el sábado 9 de marzo. Lea también: Ocho recomendaciones para preservar medicamentos en medio de un apagón Caraqueños se bañan en quebrada del Ávila a tres días del apagón #10Mar Comentarios