Cortes de luz en Aragua, Miranda, Zulia y Carabobo este #25Ago - Efecto Cocuyo

Usuarios de Miranda, Maracay, Valencia y de algunas zonas de Caracas reportaron bajones y cortes de electricidad entre el viernes 23 y este domingo 25 de agosto.

En varias zonas de Maracay (municipio Girardot) y en Santiago Mariño, del estado Aragua, no contaban con luz eléctrica desde el viernes como consecuencia de una explosión en la subestación El Mácaro, a donde llegó el personal de Corpoelec para realizar labores de reparación.

La alcaldesa de Mariño, Joana Sánchez, aseguró el sábado 24 de agosto que hacían lo posible por restablecer el servicio para las comunidades.

El sábado en la noche la compañía estatal informó que ya se había normalizado el servicio 100% pero desde horas de la mañana de este domingo usuarios se quejaron de interrupciones de energía cada dos horas.

Normalizado nada, caña de azúcar sector 9 llego el servicio a las 8 de la noche con bajo voltaje fluctúando entre 60 y 77 volt, los equipos con protectores no funcionan. Imposible conectar una nevera con esa variación de voltaje. — Lorena Lopez Dolande (@LorenaLopeDolan) August 25, 2019

mentira hasta cuando barrios de maracay sin luz @botellazo @ElNacionalWeb — miguel angel perez g (@mike1014) August 25, 2019

Caña de azúcar sector 9 con bajo voltaje y fluctúando, los equipos con protectores no funcionan. X favor normalizen el servicio. Ya van más de 48 horas. — Lorena Lopez Dolande (@LorenaLopeDolan) August 25, 2019

Fallas eléctricas en el norte de Valencia

Desde la urbanización Trigal Norte de Valencia, estado Carabobo, hubo malestar este domingo, 25 de agosto. Los usuarios denunciaron que sumaban 10 horas sin luz. También hubo malestar de residentes en Las Clavenillas y Guaparo.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en esta entidad informó sobre una avería en más sectores del norte de la ciudad, a las 4:50 minutos de la tarde de este domingo.

#Ahora se registra averia en los sectores: Piedras Pintadas, Trigal Norte, Guaparo, Casa Valencia, Bolivar Norte, Urb. Alegria, Urb. LA Ceiba, Los Guayabitos, Valle Fresco, Maporal, La Granja, Valencia de Naguanagua. Ofrecemos disculpas. @FBritoMaestre @CORPOELECinfo — CORPOELEC Carabobo (@CorpoelecCar_) August 25, 2019

Estas fallas se produjeron después de que el sábado se registraran cortes en el municipio Carlos Arvelo, en la prroquia Güigüe, que dejó sin electricad a los sectores: Bucaral I y II, Paso Real, Urbanización 13 de Abril, Villa Real, Calicantos, El Portal I y Valle Encantado.

#25Ago 10:07 am #Carabobo #SinLuz Yo creo que el servicio eléctrico empezó a colapsar, Valencia sin luz desde la 1:00 de la madrugada – @eddyf23 — Reporte Ya (@ReporteYa) August 25, 2019

También ocurrieron interrupciones del servicio en Ocumare del Tuy en Miranda, pero estas estuvieron asociadas a la explosión de la planta de llenado de gas doméstico “Jefa Apacuana”, este sábado 24 de agosto.

En Caracas un fuerte aguacero con descargas eléctricas la noche del sábado 24 de agosto trajo consigo bajones y apagones en zonas como San Martín, San Bernardino, Las Mercedes y Los Palos Grandes, en esta última urbanización persistían este domingo los cortes eléctricos.

Pasajeros encerrados en el Metro

Pasajeros del Metro de Caracas denunciaron que se quedaron encerrados la noche del sábado en la línea 2 por falla eléctrica, lo que ocasionó desalojo en la estación Mamera y obligó a los pasajeros a caminar hasta Antímano para abordar unidades de transporte.

Otras personas que se encontraban en la estación Artigas desde las 9:00 p.m. indicaron que los trasladaron hasta Mamera entre las 2 y las 3 de la madrugada y allí esperaron a que amaneciera para tratar de llegar a sus hogares. “Con mi tía y otras personas, nos comimos un fructus en polvo y un par de guayabas, el frío era bestial”, aseguró una usuaria identificada como Valery Reyes en la red social Twitter.

Por estos incidentes no hubo pronunciamiento de la empresa que a las 5:58 a.m. solo dijo que dicha línea no operaba por falta de energía.

En Boconó, estado Trujillo, los pobladores también alertaron que no contaban con luz desde horas del mediodía de este domingo y en Mérida hubo bajones, mientras que en el Zulia, donde las fallas son permanentes desde 2018 hubo cortes de hasta 12 horas en localidades de Maracaibo.

