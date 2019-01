Cierre del ferrocarril provoca protesta en los Valles del Tuy #17Ene

La interrupción del funcionamiento del ferrocarril en los Valles del Tuy generó una protesta de los usuarios del servicio que esperaban su traslado a Caracas, este jueves, 17 de enero.

Al parecer una falla en el sistema eléctrico se registró en el sistema ferroviario desde las 5:00 de la mañana, lo que provocó la molestia de los ciudadanos, quienes incluso quemaron cauchos en las inmediaciones del ferrocarril en demanda de la activación de los trenes.

Las personas se quejaron además porque ni siquiera había unidades de transporte público en el terminal de Charallave para poder viajar al Área Metropolitana de Caracas, para cumplir con sus labores.

Una aglomeración de personas se produjo desde las 5:00 de la mañana, quienes reclamaron la solución inmediata para restablecer el funcionamiento del ferrocarril.

A las 8:40 de la mañana el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) aseguró que habían solventado la avería, además de activar todos los trenes. Es decir que debieron esperar casi cuatro horas para poder usar el sistema.

En Twitter también se colgaron imágenes y videos de la manifestación de los usuarios.

Protesta en el terminal de buses y el Ferrocarril de los Valles del Tuy (Charallave). No es pasaje, no es CLAP, no es gas. Es #FueraMaduro lo que grita la gente. Miranda se activa! Todos a las calles el 23E. Este es el momento! #MaduroUsurpador #23deEnero pic.twitter.com/a3OYJNYs4X

— Raul Raffalli (@RaulRaffalli) January 17, 2019