Chavismo pedirá que la Fiscalía investigue a Guaidó y la AN por "delitos de lesa humanidad" - Efecto Cocuyo

El ministro para la Educación de Nicolás Maduro, Aristóbulo Istúriz, pidió a la Fiscalía General de la República calificar como delitos de “lesa humanidad” y “lesa patria” los supuestos “ataques terroristas” de la oposición contra el sistema eléctrico nacional y que han provocado dos megaapagones en el mes de marzo.

En una de las concentraciones del chavismo gobernante, que se realiza en paralelo a las convocadas por el presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó este sábado 30 de marzo, Istúriz leyó un documento ante los simpatizantes oficialistas que introducirán en el Ministerio Público.

“La Asamblea Nacional (AN) en desacato y su principal vocero (Juan Guaidó) dijo que no habrá agua, servicio eléctrico ni gas doméstico hasta el cese de la usurpación. Esta es una amenaza que puede considerarse en sí misma una agresión al colectivo nacional y que adjudica a la AN y sus integrantes responsabilidad en la comisión de graves delitos que afectan el patrimonio de la nación, violan los derechos humanos de los venezolanos”, afirmó.

Istúriz agregó que pedirán al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, “acelerar las investigaciones de rigor y considere la calificación de estos actos como de lesa patria, lesa humanidad… considerar las afectaciones al sistema productivo que los autores intelectuales y materiales han causado al paralizar líneas de trabajo de empresas públicas y privadas”.

Ratificó la versión oficial de los supuestos ataques cibernéticos, electromagnéticos y físicos contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri. E insistió en la línea de que es responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, su presidente Donald Trump y la oposición venezolana.

“Hemos venido hasta la sede del Ministerio Público para hacer entrega un documento en apoyo para la justa y correcta aplicación de la justicia para todas aquellas personas involucrados en los recientes ataques terroristas y criminales contra el sistema eléctrico”, señaló el vocero chavista.

Afirmó que el documento será firmado por movimientos sociales, colectivos motorizados, comités locales de abastecimiento y producción, consejos comunales, comunas, partidos políticos oficialistas e incluso transportistas.

El chavismo anunció el pasado miércoles 27 de marzo una movilización en Caracas en respuesta a la convocatoria que ese mismo día realizó Guaidó para este sábado. La convocatoria la hizo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello y después ratificada por Nicolás Maduro.

Foto: Alba Ciudad

