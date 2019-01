Cerrado paso a Cotiza por supuesto alzamiento en Comandancia de la Guardia Nacional

Vecinos de San José del Ávila y de Cotiza se despertaron con detonaciones la mañana de este lunes, 21 de enero. Cerca de las 4:00 am se escucharon disparos provenientes de un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el norte de Caracas, en el barrio de Cotiza, donde se registró una situación irregular.

Por redes sociales circularon videos de uniformados, quienes aseguran que el hecho registrado la madrugada de este lunes es una rebelión militar. También fueron difundidos videos de altos oficiales realizando tareas de contención.

“Aquí estoy con mis guardias. Vamos pa’ lante. Aquí estamos con ustedes. Esta es la Fuerza Armada Nacional activa”, se escucha decir a un uniformado en un video grabado de madrugada. Al fondo, se oyen cacerolas.

Al sitio se trasladaron efectivos del alto mando militar de la GNB, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana.

Para las 7:30 am, momento de publicación de esta nota, las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre los hechos y no hay reporte de heridos.

Tras los sucesos registrados en Cotiza, usuarios reportaron fallas para acceder a Twitter desde Cantv y Movilnet.

