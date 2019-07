Carnet de la patria es usado para discriminar y ejercer control social, indica Informe Bachelet

La implementación del carnet de la patria para acceder a los programas sociales del Gobierno fue otro de los puntos que destacó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de Venezuela en esta materia.

En el reporte, divulgado por la Oficina de la Alta Comisionada este jueves, 4 de julio, se denuncia “la discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets” de la patria.

Bachelet detalla que la lista de beneficiarios de estos programas es manejada por las estructuras locales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “Las personas entrevistadas reportaron que los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de las personas beneficiarias”, precisa.

También destaca que la discriminación tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos.

“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recabó testimonios de mujeres, incluyendo de lideresas locales, quienes han sido señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes y lideresas comunitarias y por grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”), y excluidas de los programas sociales”, indica.

Por esta razón, añade, las mujeres entrevistadas para el informe reportaron que, en algunos casos, preferían no exigir sus derechos, entre ellos el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por temor a represalias.

Otro punto que destaca el informe son las cajas Clap y las denuncias de personas que, pese a no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución por no ser partidarias del Gobierno.

“Hoy en día, las y los venezolanos dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos”, sentencia el informe.

Este jueves Bachelet se pronunció sobre su visita a Venezuela, realizada del 19 al 21 de junio, y divulgó un informe de 18 páginas en el que pide acciones para detener una “crisis que está arrasándolo todo”.

