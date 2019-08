Carlos Correa: Es una barbaridad y responde a una lógica homofóbica detención de dos actores - Efecto Cocuyo

View this post on Instagram

No tengo mas palabras que decir, solo que GRACIAS. GRACIAS A USTEDES PUBLICO POR HABER IDO A REÍR Y DISFRUTAR CON NOSOTROS DE ESTA DIVERTIDA HISTORIA 😍😍😍 A mi equipo que me toco por su amor, pasión y ganas de trabajar @dairop por escribir esta hermosa pieza, @leunamtorres por darme el placer de ser el primer dirigiendo. @johavillafranca por tu incansable labor de hacer teatro y a nuestra asistente que vive y siente junto a nosotros lo que es hacer 6 funciones diarias @susanalorca8a Gracias mis amores 😍😍😍 . #FuckingAisak . #actor #MicroTeatroVzla #microteatro #comedia #policia #paco #caracas #venezuela #gay #model #lgbtiq #male #boy