Cabello llama a radicalizar la revolución contra opositores que apoyen sanciones económicas - Efecto Cocuyo

“Radicalizar la revolución”. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, llamó a radicalizar las acciones del Gobierno chavista contra los dirigentes políticos que apoyen las sanciones económicas de Estados Unidos contra la administración de Nicolás Maduro.

“Han pedido los vendepatria de la oposición el bloqueo de Venezuela, como Juan Guaidó. Lo que pide el Psuv es la radicalizar la revolución bolivariana”, expresó Cabello desde una actividad política de este partido en Carabobo este viernes, 9 de agosto.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) llamó a los seguidores chavista y distintas organizaciones del gobierno de Maduro, organizarse para “luchar, resistir y vencer en revolución”, ante las medidas del gobierno estadounidense.

“El único que podrá sacar a la revolución bolivariana el mismo pueblo. No son la cúpulas empresariales”, dijo, acompañado del gobernador de esta entidad, Rafael Lacava y el gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres.

Cabello también declaró la confrontación con la oposición, después de esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la que impone un bloqueo total a las propiedades gobierno chavista en territorio estadounidense y la suspensión de las negociaciones en Barbados con los representantes de Guaidó.

“Ya el peo está prendido y estamos resteados con Nicolás Maduro. Está así porque así lo quiere la derecha”, manifestó.

El dirigente chavista llamó nuevamente, al igual que el gobernante Maduro, a asistir a lo que calificaron como una protesta mundial contra con las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Cabello reiteró que se recolectarán firma para rechazar la orden ejecutiva.

“Mañana (10 de agosto) le decimos al imperialismo, en una jornada mundial, No More Trump (No más Trump), no lo queremos aquí por genocida. Que se vaya para el carajo y se lleve a sus lacayos”.

Además, el dirigente chavista enfatizó en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es responsabilidad de las sanciones económicas, de los dirigentes opositores y no del gobierno chavista.

“Si usted chavista está disgustado porque no consigue un alimento o medicina, la única culpa es la oposición por pedir sanciones. Es culpa de Juan Guaidó”, dijo.

