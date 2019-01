Cabello asegura que se reunió con Juan Guaidó el #22Ene

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró que el 22 de enero se había reunido con Juan Guaidó, diputado y presidente de la Asamblea Nacional que este 23 de enero se juramentó como presidente encargado.

“Ayer (martes) Juan Guaidó me pidió una reunión y yo fui por la paz del país. Si quieres me desmientes. Me dijo que se reunía conmigo porque era un hombre de palabra (…) incumplió “, manifestó en su programa Con el Mazo Dando, este miércoles 23 de enero.

Allí agregó que este miércoles recibió una llamada de Guaidó para convocarlo a otra reunión. “Estoy esperando que me desmienta. Con lágrimas incluidas”, expuso.

En tono burlón indicó que el presidente encargado despacharía supuestamente desde la embajada de Estados Unidos a “ponerse a la orden”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró la tarde de este miércoles ante la masiva concentración de ciudadanos en el municipio Chacao, que asumía como “presidente encargado de Venezuela” para “lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

Así lo dijo a la 1:45 de la tarde: “Hoy 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución, toda nuestra actuación basada en la Constitución, ante Dios todopoderoso, ante los diputados, ante Venezuela juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela”.

“¿Nombran un presidente para hacer el ridículo? Ellos saben que Maduro es el presidente”, exclamó Cabello la noche de este miércoles. Recordó que un presidente, según la Constitución, debe juramentarse en la Asamblea Nacional y por causas sobrevenidas en el Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre la Fanb

Al programa de Cabello fueron invitados varios soldados de rangos bajos. El constituyente expuso que desde hace años la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha sido atacada por la oposición venezolana.

“Hoy quieren que la Fanb los apoye. Nosotros nos trajimos para acá a las esposas de los oficiales, la familia militar. Ustedes son el soporte de los compañeros que están en la calle. No entienden que cuando se meten con un soldado se meten con su familia. Esta no es la Fanb que usaron en el 89 para masacrar a un pueblo”, dijo.

Sobre la conmemoración de los hechos ocurridos en el 23 de enero, Cabello recordó que en 1958 se firmó un pacto entre partidos de “derecha”. Lo cual calificó como una traición. “Año tras año traicionaron al pueblo. La revolución bolivariana no llegó para traicionar al pueblo”, aseveró.

Relaciones diplomáticas

Este miércoles, A las 4:00 de la tarde, Nicolás Maduro reapareció en el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, lugar al que se movilizaron sus seguidores después de que no asistió a la plaza O’Leary en El Silencio este miércoles 23 de enero, donde habían sido convocados por el chavismo.

Desde ese lugar, acompañado por Diosdado Cabello; el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, entre otros funcionarios, anunció la “ruptura de las relaciones diplomáticas” con Estados Unidos. Dio un plazo de 72 horas para que “todo el personal diplomático y consular” del país norteamericano abandone Venezuela.

Al respecto, Cabello adelantó que al no haber relaciones diplomáticas no habría cabida para la inmunidad: “Nicolás firmó un decreto rompiendo relaciones con Estados Unidos. Ellos dicen que no se van. Porque ellos no reconocen a Nicolás. Está bien quédense allí, a lo mejor se va la luz en ese sector, no llega el gas. Tantos problemas que hay en este país. Cosas que pudieran ocurrir, siempre todo en marco de la ley. Sino hay relaciones diplomáticas no hay ningún tipo de prerrogativa, inmunidad, nada”.

