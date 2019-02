Bolton amenaza a Maduro con “Guantánamo” si no acepta transición

Tras las rejas. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, advirtió este viernes, 1 de febrero, a Nicolás Maduro que puede acabar en “Guantánamo” (Cuba), donde Estados Unidos tiene una prisión para sospechosos de terrorismo, si no abandona pronto el poder.

“Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo“, dijo Bolton en una entrevista de radio este viernes.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 31, 2019