Bolsonaro espera que Putin ayude a "resolver la cuestión de Venezuela" - Efecto Cocuyo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este viernes, 19 de julio, que espera que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, ayude a “resolver la cuestión de Venezuela” y reconoció su “profundo respeto” por el mandatario ruso.

“Tengo un profundo respeto por Putin. Tuve ahora un rápido encuentro con él en Osaka (en la cumbre del G-20) y me dejó muy buena impresión. Creo que fue recíproca”, dijo Bolsonaro, en un encuentro con los corresponsales extranjeros celebrado en el Palacio presidencial de Planalto en Brasilia.

“Brasil está de brazos abiertos para acuerdos económicos. No nos guiamos por la ideología, como en el pasado”, agregó.

“Espero además que Rusia nos ayude a resolver la cuestión de Venezuela“, agregó el mandatario brasileño, sin profundizar más en su comentario.

Venezuela atraviesa una grave crisis económica, social e institucional dividido entre los partidarios del actual presidente, Nicolás Maduro, apoyado por Rusia, y los defensores del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por Estados Unidos, Brasil y otras democracias occidentales.

Maduro no manda

El presidente de Brasil, Jair Bolsonario, manifestó el pasado 1 de junio, que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, “no es quien manda” en el país y que la solución de la crisis en el país, pasa por una “fisura en la cúpula del Ejército”.

“Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela (…) Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto”, expresó Bolsonaro en una entrevista ofrecida al medio argentino La Nación.

Bolsonaro indicó igualmente que “no” cree que Maduro pueda dejar el poder con la mediación que está llevando acabo Noruega entre el oficialismo venezolano y la oposición.

Lea también:

Con información de EFE

Comentarios