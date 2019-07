Ayuda para niños del J.M. que necesitan trasplante medular aún no se concreta ni en Cuba ni Turquía - Efecto Cocuyo

Tres meses y ocho días han transcurrido desde que 30 madres del servicio de Hematología del hospital J.M. de los Ríos clamaron por ayuda para poder trasplantar a sus hijos. Hasta la fecha, el chavismo gobernante ha ofrecido trasladar a los pacientes —con leucemia y otras patologías de la sangre— a Cuba o a Turquía. Sin embargo, la ayuda está lejos de concretarse.

Tras las muertes de cuatro niños, que fallecieron en la espera por un trasplante de médula ósea, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) se plantó en el servicio de Hematología.

Hace más de un mes, Nicolás Maduro ofreció la posibilidad de trasplantar a cuatro niños en Cuba, así que ese fue el mensaje que replicaron los trabajadores de Fundavene.

Posteriormente, a principios de julio, el Gobierno expresó que Turquía ofreció cupos en sus hospitales para realizar el procedimiento, pero ningún viaje se ha concretado aún y las madres de los niños reclaman que tienen “muchas dudas” en torno al proceso.

“Los funcionarios de Fundavene ahora vienen al J.M. de los Ríos todas las semanas a decirles a las mamás para trasplantar a sus hijos en Turquía, pero ellas tienen muchas reservas”, explicó a Efecto Cocuyo una doctora que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

Anteriormente, dijo, los representantes de la fundación no iban con tanta frecuencia al servicio. Las visitas se volvieron más habituales a partir de finales de mayo, luego de las muertes de Giovanni Figuera, Robert Redondo, Yeiderbeth Requena y Erick Altuve, quienes no pudieron trasplantarse.

La especialista detalló que no conoce el nivel de experticia de la medicina turca para realizar este tipo de procedimientos. Sin embargo, no descartó que las instituciones sanitarias de ese país tengan experiencia en este campo.

De acuerdo con la data documentada por el Centro para la Investigación Internacional de Trasplante de Sangre y Médula Ósea (Cibmtr, por sus siglas en inglés), ubicado en Estados Unidos, Turquía cuenta con tres centros donde realizan el procedimiento y en un lapso de 10 años (2008-2018) realizó un total de 350 trasplantes alogénicos.

El número contrasta con la capacidad de las instituciones sanitarias en Venezuela de acuerdo con los registros que maneja el Cibmtr. El país posee dos centros de salud (el Hospital Central de Valencia y el Hospital de Clínicas Caracas) para realizar la infusión y se hicieron 50 trasplantes medulares durante el mismo período de tiempo.

“Nos ofrecen anotarnos en una lista, pero no nos dan más detalles. No sabemos si cuando vayamos para Turquía va a haber una fundación que nos reciba, dónde nos vamos a alojar, quién nos va a atender y en qué centro de salud. Es diferente a como se hacía con Italia, que había una fundación que nos ayudaba y hacía el enlace”, explicó la madre de un paciente con leucemia.

“Cuando les preguntamos todo esto a los trabajadores de Fundavene, nos dicen que no saben nada, que no manejan ninguna información. Sobre Cuba no nos han vuelto a hablar”, continuó la madre.

Hasta la fecha, ninguno de los pacientes del J.M. de los Ríos se trasladó a Cuba para tratarse. Algunos se anotaron en el listado, pero no conocen mayores detalles sobre la logística.

El pasado 9 de abril, las madres del servicio de Hematología denunciaron ante los medios de comunicación que sus hijos tenían más de un año a la espera de un trasplante de médula ósea.

También alertaron entonces sobre la paralización del convenio que sostenían Venezuela y el Gobierno italiano, que permitía a los niños viajar a ese país para realizarse el procedimiento. El acuerdo se suspendió debido a la millonaria deuda de Pdvsa con Italia, que asciende a 10 millones de euros.

El gobierno de Nicolás Maduro atribuye los retrasos en el pago a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera a principios de 2019. Sin embargo, la espera de los niños data de mucho antes.

