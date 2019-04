Avengers: por primera vez en su historia Cinex abre salas a las 7 de la mañana

Llegó el día. El estreno de Avengers: Endgame, que no lleva ni un fin de semana en cartelera y ya hizo historia en el país: por primera vez Cinex abre salas a las 7:00 am para el ingreso del público.

Fue un anuncio de último momento, dada la cantidad de gente que hacía colas para comprar las entradas por preventa. De hecho, el 24 de abril, el circuito preguntó en Twitter al público si estarían de acuerdo con una función a esa hora.

Al día siguiente publicaron: “Sabemos lo mucho que la estabas esperando y que le huyes a los spoilers. Por eso te tenemos #AvengersEndgame este viernes a las 7 am en #CinexSanIgnacio. ¿Te anotas?”.

Y sí, de hecho, muchos aceptaron la idea y amanecieron para ser los primeros en ver la película, la última de la saga, luego de The Avengers (2012), Age of Ultron (2015) e Infinity War (2018).

Venezuela, sumida bajo una grave crisis, tiene ciudadanos que buscan una válvula de escape, y esta vez son superhéroes que luchan contra Thanos, un enemigo que parece imbatible.

“Nunca había venido a hacer una cola de esta magnitud para ver una película. Me intriga saber qué pasó con los superhéroes que desaparecen en la anterior”, dijo el 23 de abril a Efecto Cocuyo el ciudadano Luis Páez, que esperaba de último en la fila para comprar el boleto en el primer día de la preventa. Sobre la situación del país, expresó: “De este modo uno puede sopesar un poco el efecto de que no haya luz, agua o gas. Hay que relajarse. Ya ni se puede ir a la playa porque es un lujo. Y el cine, aunque no es súper económico, tiene los lunes populares”.

Prácticamente todas las salas de Cinex están habilitadas para la función de Endgame, explicó José Galarraga, gerente corporativo de Programación de Cinex. “Proyectamos hasta cuatro funciones diarias por sala de la película”, agregó.

Indicó que esta medida la tomaron porque la concentración de usuarios es de tal magnitud que lo mejor era intercalar las funciones, así que hay disponibilidad hasta para verla a las 11:00 pm.

Lo mismo ocurre en las salas de formato 4D. Tanto en el centro comercial San Ignacio como en el Recreo y El Paseo El Hatillo habrá operatividad con cuatro funciones diarias.

Una novedad que ofrece el circuito es el intermedio de 15 minutos. “De esta manera queremos diferenciarnos y ofrecer un valor agregado. En esos 15 minutos de break la gente podrá recargar su combo de cotufas, estirar las piernas o salir a comprar algo. Rescatamos esta idea tomando en cuenta que la película es larga, de 3 horas”, dijo.

El intermedio no tiene costos adicionales y los consumidores pueden pedirlo cuando compran el boleto.

Sobre el horario de las 7:00 am, señaló que eso dependerá siempre de los centros comerciales capacitados para abrir tan temprano. Pero no ofreció detalles acerca de cuáles son, y tampoco aparecen en la página oficial de Cinex hoy 26 de abril.

Galarraga considera que la reacción del público con Endgame solo es comparable con el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2 (2011), la última entrega de la popular saga de magos. “Creo que esa pudiera ser la mejor referencia para destacar. Aunque Avengers lo va a superar porque la proyección así lo indica. En nuestro caso, en Cinex, lo puedo aseverar. Nuestros números superan fácilmente los números de Harry Potter”, concluyó.

