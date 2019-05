Australia pide una transición democrática en Venezuela - Efecto Cocuyo

El Gobierno australiano condenó este miércoles primero de mayo la violencia desatada en Venezuela tras el intento de levantamiento militar liderado por el presidente encargado Juan Guaidó y pidió una transición democrática en el país.

“Australia continúa con su llamamiento a favor de una transición pacífica y rápida a la democracia en Venezuela. Condenamos la violencia y pedimos contención”, dijo la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, en Twitter.

“Apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino de acuerdo a la Constitución venezolana y hasta que se celebren elecciones“, agregó la ministra, cuyo apoyo al opositor es secundado por más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido y España.

Australia continues to call for a peaceful and speedy transition to democracy in Venezuela. We condemn reports of violence and urge restraint. We support Juan Guaidó as interim President in accordance with Venezuela’s constitution and until elections are held.

— Marise Payne (@MarisePayne) April 30, 2019