Así reaccionan economistas al aumento salarial de este #14Ene

Primer aumento salarial de 2019. Este lunes 14 de enero el gobernante Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en 18 mil bolívares soberanos, el equivalente a medio Petro.

Economistas venezolanos no tardaron en pronunciarse en las redes sociales tras los anuncios ofrecidos desde la Asamblea Nacional Constituyente. Los especialistas alertaron que los aumentos salariales ocurren cada vez con mayor frecuencia mientras que el Gobierno no toma los correctivos necesarios para frenar el proceso hiperinflacionario que vive el país.

Más inflación, más contracción económica y billetes con cada vez menor capacidad de valor adquisitivo es lo que prevén los economistas venezolanos para este 2019 tras las medidas de este lunes.

Como se esperada no tienen nada qué ofrecer. Lo anunciado exacerbará tanto la hiper inflación como la contracción económica. Muy peligrosa la restricción monetaria que continúa, tanto para la banca, como para las empresas. https://t.co/YTws6iwOeU

La última vez que el salario mínimo fue 18 mil fue en mayo 2016. La inflación mensual era 20%. En 24 meses hubo que hacer una reconversión monetaria. Ahora la inflación es 7 veces la de entonces.

You do the math!

— Francisco Ibarra (@franibar10) January 14, 2019