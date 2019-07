Asamblea Nacional inicia proceso para elegir directiva del Banco Central

La Asamblea Nacional inició el proceso para la selección de una nueva junta directiva ad hoc del Banco Central (BCV), un proceso similar al que uso para designar los altos cargos ad hoc de Petróleos de Venezuela y Citgo.

Durante la sesión de este martes, 9 de julio, los diputados aprobaron la solicitud del líder del Parlamento, Juan Guaidó, para conformar una comisión de diputados que evaluará las credenciales de los interesados en formar parte del directorio ad hoc del ente emisor.

El presidente interino de Venezuela y jefe del Parlamento Juan Guaidó, dijo que el objetivo es “seguir ejecutando acciones para salvaguardar todos los activos” de Venezuela, tanto dentro como fuera del país.

Sostuvo que el actual directorio del Banco Central, que no fue designado por el Parlamento como establece la Constitución venezolana, fue escogido mediante un mecanismo “absolutamente ilegítimo”, por lo que esos directivos están “usurpando funciones”.

Desde que la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015, el gobernante Nicolás Maduro ha nombrado en dos ocasiones al presidente del emisor, sin acudir al trámite del Parlamento como fija la Ley del Banco Central sino a la oficialista Asamblea Constituyente.

En conversación con Efe, el diputado opositor Macario González, uno de los integrantes de la comisión parlamentaria, dijo que el actual directorio del BCV “está al margen de la legalidad y la legitimidad” y que “es incondicional” al manejo de la economía de Maduro.

González consideró que la nueva directiva trabajará en “reorientar la situación económica”, así como “la recuperación de nuestra economía” y el monitoreo de los activos venezolanos.

Por su parte, el diputado Ángel Alvarado confirmó que uno de los objetivos principales es “la protección de activos”, tanto cuentas financieras como bienes.

“La semana que viene debemos tener listo quiénes son los que se han postulado”, informó González.

Consultado sobre la posibilidad de que la Fiscalía o los tribunales emprendan acciones contra quienes sean designados, González dijo que “puede ocurrir de todo” pues “estamos bajo un régimen dictatorial”.

No obstante, afirmó que “nos sobrarán nombres de calificados profesionales” que estén dispuestos a “asumir ese rol”.

Desde que asumió como presidente interino y según lo contenido en el Estatuto para la Transición aprobado por la AN, Guaidó ha designado las juntas directivas ad hoc de las estatales Petróleos de Venezuela, PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc., Citgo Petroleum Corporation y Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

Sin embargo, estos nombramientos han contribuido para tensar la relación entre la oposición y el oficialismo, pues Tarek Saab, el fiscal general, ha abierto procesos por supuesta conspiración contra la Constitución a las personas designadas por la AN para integrar las juntas directivas de Pdvsa y sus filiales.

Con información de EFE

