AN: Espera por trasplantes medulares en el J.M. data de tres años antes de las sanciones - Efecto Cocuyo

Una crisis de larga data. La diputada e integrante de la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional (AN), Manuela Bolívar, presentó un informe sobre la crisis de salud infantil en el hospital J.M. de los Ríos y aseguró que la paralización del programa de trasplante de médula ósea no se debe a las sanciones.

“Las sanciones (impuestas por Estados Unidos) hay que ponerlas en tiempo. Ocurren en enero del presente año”, detalló Bolívar desde una rueda de prensa sostenida en la sede de Voluntad Popular este jueves, 30 de mayo.

La parlamentaria indicó que en 2014 Venezuela firmó un convenio con la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea en Italia (Atmo) en 2014, que permitía enviar a los pacientes a ese país para realizarse el procedimiento.

“El último paciente viajó a Italia con este convenio en 2018. Dejaron de enviarse para allá porque Pdvsa le debe al Gobierno italiano 10 millones 746 mil euros”, explicó.

El informe divulgado por la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la AN, divulgado este 28 de mayo, señala que hay pacientes que desde el año 2016 esperan la aprobación del traslado a Italia para poder tratarse.

Es decir, que las fallas en este programa datan desde tres años antes de las sanciones impuestas Pdvsa, empresa que sostenía el convenio con Italia, anunciadas por el gobierno estadounidense el pasado 28 de enero de 2019.

“Todavía hay pacientes que se encuentran a la espera de traslado a Italia para obtener un trasplante de médula ósea desde el 2016″, señala el informe elaborado por la AN.

“En el fondo, no son las sanciones. Es una intención y una decisión que se tomó de no cancelar los trasplantes de estos 30 niños. Desde la comisión queremos dejar registro”, afirmó Bolívar. “Esto no es que la plata se quedó en el Novo Banco. Aquí la verdad es que ustedes decidieron no invertir la plata en los niños”.

El pasado 9 de abril las madres del servicio de Hematología del hospital J.M. de los Ríos denunciaron que 30 niños con patologías de la sangre requerían viajar a Italia para recibir un trasplante de médula ósea, al menos 20 de ellos con carácter de urgencia.

Un mes después, solo en mayo, fallecieron cuatro pacientes de ese grupo: Giovanni Figuera (6 años), Robert Redondo (7), Yeiderberth Requena (8) y Erick Altuve (11).

Aunque quedan actualmente 26 niños del listado divulgado en abril, otros pacientes se han ido sumando a la lista tras la complicación de sus patologías.

Las declaraciones de Bolívar son una respuesta a los pronunciamientos emanados de voceros del oficialismo, que asegura que las muertes de estos niños son producto del “bloqueo criminal” de Estados Unidos.

Lamentablemente falleció otro niño venezolano esperando su transplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo criminal de EEUU, que impide transferir fondos a las instituciones italianas de salud con las que PDVSA atendía estos casos urgentes. #TrumpDesbloqueaVenezuela https://t.co/ZEMdBSzxax — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 24, 2019

Sin embargo, Bolívar subraya que, pese al congelamiento de cuentas, el Estado venezolano anunció la asignación de 56,8 millones de euros para la fabricación de uniformes y armas en el país.

La diputada explicó que estos datos forman parte de un informe preliminar de la Asamblea Nacional que pretende ahondar en el tema y establecer los responsables de las muertes de los niños y de la crisis en el J.M. de los Ríos.

También dijo que el Legislativo impulsará acciones para ayudar a estos pacientes.

Foto: Mairet Chourio

