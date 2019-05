AN acelera ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca - Efecto Cocuyo

Con una moción de urgencia parlamentaria fue modificado el orden del día. La diputada Nora Bracho se levantó de su curul y pidió dar la primera discusión de la Ley Aprobatoria de Adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).

La solicitud fue aprobada por la bancada opositora que unificó el debate sobre la emergencia humanitaria compleja, previsto para este martes 28 de mayo, con el ingreso de Venezuela a este pacto de defensa.

La aprobación de la Ley revertirá la decisión de Nicolás Maduro de retirar a Venezuela del Tiar en 2013.

“Aquí quieren justificar la invasión rusa, la invasión cubana, tenemos que entender que la seguridad hemisférica está en peligro, lo que quieren es tener el control del territorio”, alertó el parlamentario Williams Dávila.

Y agregó que “la activación de la asistencia recíproca, a través del Tratado Interamericano, no podrá ser señalado como intervencionismo porque en Venezuela ya están metidos los cubanos y los rusos”. “Son mecanismos de la ley internacional y Venezuela tiene derecho a ser protegida”, sentenció.

El diputado Gilmar Márquez argumentó que el Tiar “fue creado para proteger de intervenciones como las que vivimos por parte de la guerrilla, del Ejército de Liberación Nacional, de paramilitares, de ejércitos extranjeros como el cubano con más de 22 mil hombres en Venezuela”.

Daniel Antequera fue más allá y afirmó que la aprobación del Tiar “es defender la vida y la democracia”.

“Hoy en día la nación está en riesgo de perderse, ni a sus ciudadanos se les garantiza los derechos humanos. Hoy los niños son asesinados, minuto a minuto es violada la Constitución”, señaló María Gabriela Martínez.

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cerró el debate. El líder opositor calificó el Tiar como “un mecanismo de salida más” para estar en todos los escenarios internacionales necesarios con el objetivo de mantener la ruta planteada: cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.

“Hay que frenar la posible catástrofe que puede sufrir nuestro país, siete millones de venezolanos no aguantan más por eso aprobamos la adhesión al Tiar”, declaró Guaidó desde la tribuna.

La muerte de cuatro niños, cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 11 años de edad, que esperaban un trasplante de médula ósea y no lo recibieron por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país fue parte del discurso de Guaidó en el hemiciclo de sesiones.

“El niño Oliver murió de cáncer hace tres años cuando no había sanciones. Robert, de 7 añitos, murió esperando un trasplante. Yeideberth, Erick, hoy son siete millones en riesgo de perder la vida”, lamentó.

“No hay palabra alguna en la tierra para describir lo que siente una madre cuando pierde a su hijo de esa manera, esos niños no tuvieron oportunidad, esta emergencia humanitaria se pudo haber prevenido”, expresó.

La internacionalista Giovanna de Michele explicó para Hispanopost que el Tiar no aplica para situaciones internas como crisis humanitarias. Sin embargo, advierte que la presencia de civiles armados en la frontera colombo-venezolana puede justificar la activación del Tratado.

“El Tiar fue firmado para asegurar la paz, por todos los medios posibles, proveer la ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques armados contra cualquier estado americano y conjurar las amenazas de agresión. La presencia de grupos de civiles armados en espacios de frontera pudiera ser calificado como crímenes de agresión, pero la activación del Tiar es difícil porque no cuenta con un grupo de hombres en armas listo para actuar en un momento determinado”, concluye la especialista.

Mediación en Oslo

Guaidó reiteró que no se van a prestar para falsos diálogos. “Hablamos de la posibilidad de una salida, vamos a utilizar todos los mecanismos para lograr el objetivo, entiendo las críticas a cualquiera de las iniciativas, a Noruega. ¿Vamos a creer en la buena fe de alguien que no le importó Oliver o Yeidelberth o la gente en Maracaibo que no tienen luz o que comen de la basura?, no creemos en la buena fe de los que nos llevaron a esta catástrofe”, aclaró.

Violencia contra la mujer

La subcomisión de Mujer e Igualdad de Género denunció más de 40 feminicidios solo en Caracas en los primeros cinco meses del año.

La sesión se llevó a cabo sin la presencia de los medios de comunicación que fueron impedidos de hacer la cobertura parlamentaria por quinta vez en un mes.

