Amnistía Internacional propone a Bachelet crear comisión de investigación bajo mandato del CDH - Efecto Cocuyo

Un salto a la siguiente fase. La directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Carolina Jiménez, dijo en entrevista con Efecto Cocuyo que la ONG aboga por la creación de una comisión internacional de investigación que opere bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.

Las declaraciones de Jiménez coinciden con la llegada de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela la tarde de este miércoles, 19 de junio.

Durante su visita, Bachelet se reunirá con ONG nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, así como también con víctimas de la represión del Estado venezolano.

Una de las propuestas que llevarán las organizaciones al encuentro con la jefa de la diplomacia en materia de derechos humanos es la creación de una Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas. No obstante, Jiménez considera que es necesario constituir una comisión que complemente las acciones de esta instancia.

“Amnistía Internacional está pidiendo la creación de una comisión internacional de investigación bajo el mandato del CDH. Tenemos que pasar a una siguiente fase en la que los organismos internacionales puedan realizar investigaciones que son imposibles en Venezuela porque el acceso a la justicia es nulo para las víctimas”, explicó.

Jiménez subrayó que Venezuela es un país en el que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad y destacó la necesidad de contar con mecanismos adicionales a una oficina en Caracas para garantizar un mínimo acceso a la justicia a las víctimas.

“Nuestro llamado es la creación de una comisión porque estamos conscientes de que es un trabajo difícil investigar tantos casos emblemáticos en materia de derechos humanos“, dijo, “nuestra preocupación es que, más allá de promover los derechos humanos, la situación es tan grave que necesitamos otros mecanismos”.

La ONG considera que esta comisión funcionaría como un “elemento complementario” al trabajo que hace la Alta Comisionada e insiste en la importancia de que esté conformada por expertos independientes e imparciales.

“Ojalá (la reunión con la sociedad civil) impulse a Bachelet a escuchar muchas de las recomendaciones”, apuntó Jiménez, “y que se pueda abrir una negociación para el establecimiento de una oficina en Venezuela si ese es el deseo de las víctimas y las ONG”.

Indicios de una posible apertura

Para Jiménez, lo que hace relevante la visita de Bachelet no es solo la severa crisis de derechos humanos que atraviesa el país, sino que el Gobierno de Nicolás Maduro haya permitido su ingreso.

“Algo que es tremendamente normal en otros países, en Venezuela es una rareza”, dijo a la par que agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene 15 años solicitando ingresar al país, sin obtener ningún tipo de respuesta, y que a las gestiones previas del mismo Alto Comisionado también se le negó el acceso.

“Lo relevante es que, finalmente, se le haya permitido entrar a una personalidad que debería tener las puertas abiertas en cualquier lugar del mundo”, insistió la vocera de Amnistía Internacional.

Jiménez considera que la visita in loco implica que en Venezuela se produjo “un mínimo de apertura” y espera que estas aproximaciones se traduzcan también en la posibilidad de que la Oficina de la Alta Comisionada tenga una presencia en el territorio nacional.

A través de esta instancia, la ONU no solo podría proveer asistencia técnica al Estado venezolano, sino también ofrecería su respaldo a las ONG y a las víctimas, además de servir como un puente entre las partes para establecer políticas que eviten futuras violaciones de derechos humanos.

Algunos de los países de la región en los que se ha establecido una Oficina del Alto Comisionado son México, Colombia y Guatemala. No obstante, la directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas señaló que esta opción no es viable “si no existe una verdadera voluntad política de quien detenta el poder”.

También precisó que tanto la creación de la comisión internacional como la instalación de la Oficina en Caracas es una decisión que compete al CDH de la ONU.

El camino hacia los derechos humanos

El escepticismo ha sido protagonista desde el mes de marzo, cuando la misión técnica enviada por Bachelet visitó Venezuela, pero ¿qué fue lo que hizo que los ojos de los defensores de derechos humanos de la ONU se posaran sobre el país y se concretara esta visita?

“El año pasado, el CDH de las Naciones Unidas pasó, de manera inédita, una resolución que obligó a la Oficina presentar un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”, explicó Jiménez. “Para entonces, se habían escrito dos informes sobre Venezuela, pero no habían sido solicitados por el Consejo”.

A los ojos de la vocera de Amnistía Internacional, Bachelet no puede disminuir el tono de las denuncias que ya salieron reflejadas en el informe preliminar divulgado en marzo. Se espera que para la primera semana de julio la Alta Comisionada presente el documento sobre su visita a Venezuela y que se examine al país en la próxima sesión del CDH.

Esto, dijo, no es cualquier cosa, pues el informe de Bachelet dará una mayor visibilización a la realidad sobre los derechos humanos en Venezuela y pudiera ser revisado “con mucho interés” por la Corta Penal Internacional, que abrió una evaluación para establecer si hay o no méritos para iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.

Fotos: Miguel Drescher

Comentarios