Al menos cuatro niños han muerto con cuadros diarreicos en hospital Luis Razetti de Barcelona

Aguas contaminadas. Al menos cuatro niños han fallecido en las últimas dos semanas en el hospital Luis Razetti de Barcelona, en el estado Anzoátegui, tras haber presentado un cuadro diarreico.

Médicos del centro asistencial denuncian que no cuentan con los medicamentos necesarios para restablecer la flora bacteriana de los pacientes ni soluciones orales para reponer el líquido y los minerales perdidos con las diarreas.

“Extraoficialmente, han muerto al menos cuatro niños por cuadros diarreicos de diversas causas”, detalló una fuente interna del hospital. Añadió que los decesos se produjeron en las últimas dos semanas, fecha que coincide con el aumento de ingresos de pacientes con estos síntomas al Luis Razetti.

Durante ese lapso de tiempo, el hospital ha llegado a tener hasta 50 niños hospitalizados por cuadros diarreicos. También hay casos de adultos que fueron ingresados al centro asistencial con estos síntomas, pero en menor número.

Oscar Navas, presidente de la sociedad de médicos, internos y residentes del hospital, detalló a Efecto Cocuyo que los casos de diarreas ingresados al hospital no son únicamente de amibiasis, sino también de otros enterovirus.

Subrayó que este tipo de brotes se producen en sitios en los que hay poca higiene y se transmiten por vía fecal-oral, es decir, por alimentos y aguas contaminadas.

También destacó que las poblaciones más vulnerables frente a este tipo de virus son los niños desnutridos, quienes son los más propensos a morir deshidratados por diarreas.

“En el hospital no tenemos antiparasitarios ni las soluciones orales ni sueros para reponer la pérdida de electrolitos. En la calle, un blíster de Metronidazol (antiparasitario) puede costarte 31 mil bolívares ¿Quién puede pagar eso? Hay gente que no tiene ni para hacerse un examen de heces y en los laboratorios no tienen los reactivos“, lamentó.

El pasado viernes, 1 de febrero, el presidente del Instituto de la Salud de la Gobernación del estado Anzoátegui (Saludanz), Omar Aray, reportó más de 1.800 casos de cuadros diarreicos en la entidad debido al consumo de agua contaminada.

Navas urgió a las autoridades atender el suministro de agua en el estado y recordó que ni siquiera el hospital Luis Razetti se salva de las constantes interrupciones del suministro. Desde el pasado martes, 5 de febrero, el centro asistencial estuvo al menos 48 horas sin agua.

“En el mejor de los casos, el suministro es intermitente. Tenemos que pedirles botellones de agua a los pacientes para poder operarlos. A veces no tenemos ni cómo lavarnos las manos”, denunció.

Violencia dentro y fuera del Luis Razetti

No solo la ausencia de medicamentos y de servicios básicos azotan al Luis Razetti. También la violencia.

En las últimas dos semanas se han registrado cinco eventos violentos dentro del hospital y en sus inmediaciones. El más reciente se produjo este jueves, 7 de febrero, luego de que un médico fuese robado a mano armada mientras ingresaba al centro de salud.

El primero ocurrió el martes 22 de enero, cuando el familiar de una paciente agredió a una doctora por pedirle que comprara los insumos que faltan en el hospital. El hombre sacó una pistola en plena sala de parto y amenazó a la médico.

Los familiares han sido igualmente víctimas de la inseguridad. En los pasados 15 días delincuentes también atracaron la sala de espera de la terapia intensiva.

