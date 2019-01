Al grito de “Guaidó presidente”, opositores se concentran para el cabildo abierto este #11Ene

En la sede del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (Pnud), en Caracas, sonó la frase “Guaidó presidente” este 11 de enero. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocó a la sociedad civil a celebrar un cabildo abierto este viernes para declarar la usurpación de la Presidencia de la República y discutir la ley de transición.

Algunos de los asistentes llevaron sus gorras tricolor, mientras que otros traían puestas camisas identificadas con algún partido político. Pese a que la convocatoria fue para las 11:00 am, a las 11:40 am la actividad pautada por la oposición tenía retraso y aún no había empezado.

Kenny Zabala, un joven estudiante de Derecho, es uno de los que pide al presidente del Poder Legislativo tomar la Presidencia de la República tras la juramentación de Nicolás Maduro del 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Hay miedo en Venezuela, pero hay que dejarlo a un lado para lograr un cambio. Guaidó debe asumir la responsabilidad y aplicar el artículo 233“, dijo el joven.

Noris Rodríguez, de 54 años, también manifestó su respaldo a la AN y dijo que se mantiene a la expectativa de las acciones que se tomen en el cabildo de este viernes.

“Espero que el cabildo nos marque la ruta a seguir. Cualquier acción que tome la AN la voy a respaldar en la calle”, dijo al equipo de Efecto Cocuyo.

Mercedes Molina, otra de las asistentes, también espera que Guaidó se proclame presidente en la convocatoria de este viernes y aseguró estar dispuesta a respaldar la decisión del Legislativo en las calles.

La tarde de este jueves, 10 de enero, Guaidó declaró al Parlamento venezolano en emergencia y llamó a la sociedad civil a celebrar un cabildo abierto. Acompañado por los vicepresidentes de la AN, Edgar Zambrano y Stalin González, Guaidó ratificó que Maduro es un “usurpador” de la Presidencia de la República a partir del momento de su juramentación.

Con información de Ibis León y Reynaldo Mozo

