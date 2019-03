Abogado de Marrero: La jueza se retiró del tribunal, este #22Mar no se va a decir nada - Efecto Cocuyo

Uno de los abogados de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, informó que la jueza del Tribunal Primero de Terrorismo, se retiró del juzgado, este viernes 22 de marzo en horas de la noche, cuando se esperaba se realizara la audiencia de presentación del dirigente de Voluntad Popular.

El jurista Joel García, en declaraciones a los periodistas que aguardaban por los resultados de la audiencia de Marrero y el chofer del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Sergio Vergara, Luis Alberto Páez Salazar, explicó que la jueza salió del tribunal por lo que no habrá imputación.

“La jueza se retiró del tribunal… los fiscales no sé si se han retirado porque ellos estaban allí, lo cierto es que el tribunal cerró sus puertas porque no va a dar más atención y quedará un tribunal de guardia que va a conocer cuando traigan a Roberto Marrero y a Páez y va a declinar su competencia. Es decir que hoy (viernes) no vamos a tener ninguna decisión de nada. Será el día lunes que podamos hacer la audiencia de presentación”.

Marrero y Páez Salazar fueron detenidos la madrugada de este jueves 21 de marzo, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron las residencias del exsecretario de la AN y el parlamentario Vergara.

En principio los miembros del Sebin confundieron la vivienda de Marrero con la de Vergara y se llevaron a su chofer. Después entraron por la fuerza a la vivienda del jefe de despacho de Guaidó.

A Marrero le dio de tiempo de denunciar que el Sebin “le sembró” dos fusiles y una granada, que horas después fueron presentadas como evidencia de la detención por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, cuando los acusó de liderar una “célula terrorista” que pretendía dar un “golpe de Estado” y atacar líderes políticos para “generar caos” en el país.

La detención de Marrero fue condenada por los países del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que la ONU expresó su preocupación por esta acción.

El Departamento del Tesoro de EEUU respondió a esta detención con una serie de sanciones a los bancos Bandes, Bicentenario y Venezuela que son administrados por la gestión de Maduro.

