Unión Interparlamentaria condena anulación de pasaportes a diputados Magallanes y Ronderos - Efecto Cocuyo

La presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial (UI), la mexicana Gabriela Cuevas Barron, condenó la retención de los diputados venezolanos Mariela Magallanes y Oscar Ronderos, a quienes funcionarios del Saime les anularon sus pasaportes la noche del martes 2 de abril.

Magallanes denunció en su cuenta Twitter la retención de la que fue objeto por parte de funcionarios del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a salir a una reunión de la UI en Ginebra.

La legisladora por el partido La Causa R, incluso mostró una foto de la prórroga de su pasaporte que está vigente hasta el año 2020, pero le impidieron salir del país al alegar que el documento para poder viajar fuera de Venezuela “estaba vencido”.

Cuevas Barron rechazó la medida en contra de los diputados opositores que tenían previsto viajar a la asamblea anual de la Unión Interparlamentaria Mundial para exponer la situación de vulneración de derechos humanos en el país por parte de Nicolás Maduro y los funcionarios del chavismo gobernante.

“Condenamos la retención de los diputados Oscar Ronderos y Mariela Magallanes y la anulación de sus pasaportes en el Aeropuerto de Maiquetía cuando salían a la 140 Asamblea de la Unión InterParlamentaria”, dijo la presidenta de esta instancia.

Magallanes pasó 4 horas retenida

Magallanes contó que “una vez notificada que se me impedía la salida del país, y después de que la funcionaria de migración me devolvió el pasaporte, no se me permitió durante más de cuatro horas la salida del aeropuerto, ya que la orden era quitarme el documento para que me permitieran la salida”.

En el pasado otros diputados a la AN han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes. Entre ellos se encuentran Luis Florido, cuando ejerció como presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento; Williams Dávila, además de políticos como Henrique Capriles Radonski e incluso los periodistas César Miguel Rondón y Nelson Bocaranda.

