Un acuerdo aprobado con “votos salvados” para el gobierno de transición

Juan Pablo García subió a la tribuna de oradores y dejó caer la demanda: “Presidente Juan Guaidó, hoy usted es el comandante en jefe y Presidente de la República, ejecute el acto para que provoquemos la acción de la Fuerza Armada Nacional”, sentenció.

El vocero de la Fracción 16 de Julio usaba las manos para gesticular emocionado y subía el tono de voz que se amplificaba en las cornetas del hemiciclo de la Asamblea Nacional.

“El acto del 11 de enero no es suficiente ni para la comunidad internacional ni para el pueblo, hace falta la formalidad del acto necesario en referencia al artículo 233 y así consolidar la fuerza necesaria para la transición”, reiteraba el diputado, mientras el presidente del Parlamento fijaba la mirada en el balcón superior del salón, con la frente erguida.

El grupo liderado por María Corina Machado esperaba el acto protocolar de juramentación de Guaidó como Presidente encargado este martes 15 de enero.

Dennis Fernández advirtió a los más radicales que se debe actuar con inteligencia política y sapiencia. “No nos equivoquemos en lo que tenemos que hacer para cumplirle al pueblo. Ponderación en las acciones que vamos a tomar, están esperando (el gobierno) un error nuestro. Estamos cerca de lograr el cambio si nos mantenemos unidos y entendemos la realidad política”, dijo la dirigente política dirigiendo su mensaje a García sin mencionarlo.

“No hay espacio aquí para figuras ni partidos, les pido que confiemos en Juan Guaidó”, fue el llamado de Juan Andrés Mejía como parlamentario y compañero de partido.

Pero las diferencias de forma pesaron en la votación del acuerdo que establece redactar un marco legislativo para la transición política y económica “fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar la transferencia (progresiva y temporal) de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”, ya que se hizo con los votos salvados de la Fracción 16 de Julio.

La banda presidencial usurpada

La unanimidad se alcanzó durante la discusión del decreto de amnistía para los militares.

Guaidó se levantó de su silla, a la cabeza de la directiva, sostuvo el micrófono con la mano izquierda y con gestos pausados y concisos manifestó: “Aquí nadie pretende torcer el brazo ni torcer rodillas, pretendemos estrechar manos a todo aquel que pretenda restablecer la Constitución y ponerse del lado del pueblo”.

“Las órdenes y contraórdenes solo reflejan la debilidad de un régimen que usurpa funciones que no le corresponden, que usurpa una banda y los símbolos sin ser Presidente porque no tiene respaldo internacional ni del pueblo de Venezuela y, luego del domingo, no le respetan en los organismos de seguridad del Estado”, agregó.

El “muchacho”, como lo llamó en tono descalificativo el oficialismo, fue respaldado con aplausos de sus compañeros parlamentarios.

Recuperación de activos

El diputado Carlos Paparoni presentó un acuerdo que solicita a 46 países “la protección de los activos del Estado venezolano, ante la flagrante usurpación del Poder Ejecutivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros”.

El Parlamento aprobó la solicitud de protección de activos del Estado venezolano y que va dirigida a: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y la Unión Europea.

Lea también:

Foto: La Patilla

Comentarios