Trump tras protestas en Venezuela este #30Ene: “Comenzó la lucha por la libertad”

“Grandes protestas hoy en toda Venezuela contra Maduro. ¡La lucha por la libertad ha comenzado!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Trump también recordó que había hablado unas horas antes con el jefe de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Juan Guaidó, al que EE.UU. reconoce como presidente legítimo de Venezuela.

“Hoy he hablado con el presidente venezolano interino Juan Guaidó para felicitarle por su histórica llegada a la Presidencia, y resalté el sólido apoyo de Estados Unidos a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia“, indicó Trump.

….Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019