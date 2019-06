Timoteo Zambrano: Sí puede haber elecciones libres con Maduro en el poder - Efecto Cocuyo

A juicio del secretario general de Cambiemos, Timoteo Zambrano, sí pueden convocarse elecciones libres con Nicolás Maduro en el poder. “El secreto está en el Consejo Nacional Electoral (CNE), si las dos partes están convencidas de que en ese CNE están representados, puede haber elecciones”, respondió al periodista Vladimir Villegas este lunes, 1 de junio.

El diputado de la Asamblea Nacional agregó que también es necesaria la observación internacional creíble durante la realización de comicios en el país.

Zambrano asegura que es posible tener un nuevo Poder Electoral en tres meses si se acortan los plazos establecidos en la legislación venezolana. Para esto, apunta a la negociación entre el chavismo y la oposición.

Según el político, el pacto político puede expresarse con la incorporación de los diputados de la denominada “bancada de la patria” y de los parlamentarios opositores presos, exiliados y perseguidos lo que permitiría tener la mayoría calificada (112 votos) para escoger a nuevos rectores del CNE.

Negociación en Noruega

Cuestionó que el líder opositor Juan Guaidó no admita que en Oslo, Noruega, se produce una negociación: “Tú no puedes ir a Noruega y decirle a Venezuela que ahí no están hablando, no hay negociación. Tienes que asumirlo, en la medida que asumes, fortaleces a tu negociador. Cuando lo niegas, debilitas a tu negociador”, declaró.

Respaldó los encuentros que se llevan a cabo en el país nórdico, porque “Noruega es un país muy profesional, yo creo que su metodología va a lograr un mínimo de acuerdo”, confesó.

Sin embargo propone constituir una mesa nacional para lograr acuerdos parciales entre el chavismo y la oposición.

Foto: Globovisión

