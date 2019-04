Represión hace retroceder marcha opositora que se dirigía al oeste de Caracas - Efecto Cocuyo

La marcha que dirigía el líder opositor Juan Guaidó hacia el oeste de Caracas tuvo que retroceder luego de la represión que un contingente de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional a la altura del centro Lido, desató en Chacao.

Una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparó bombas lacrimógenas impidiendo el paso de los opositores por la avenida Francisco de Miranda.

El presidente encargado de Venezuela se moviliza acompañado por militares sublevados y el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien burló su arresto domiciliario este martes, 30 de abril.

El Centro de Comunicación Nacional confirmó la información aunque no precisó cuál es el destino de la movilización que pretende llegar al otro extremo de la ciudad. No obstante, el equipo de comunicación del opositor aclaró que el palacio de Miraflores no está planteado como objetivo de la protesta.

Guaidó anunció el fin de la usurpación, antes de las 6:00 de la mañana, desde las inmediaciones de la base aérea La Carlota, y convocó a ciudadanos y militares a salir a la calle a respaldar la “Operación Libertad”.

GNB reprime en Chacao https://t.co/ZdHXbHct3X — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 30, 2019

Con foto y reporte de Reynaldo Mozo.

