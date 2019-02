Presión internacional aumentará sin llegar a extremos, opina Luis Daniel Álvarez

La amenaza de una intervención militar en Venezuela está en el tablero geopolítico, pero no cuenta con el apoyo mayoritario de los países de la región. El internacionalista Luis Daniel Álvarez opina que la comunidad internacional ejecutará medidas de presión adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro, tras los hechos ocurridos el 23 de febrero, sin llegar a mecanismos extremos.

“No estamos en los años ’70 u ’80, hay otros parámetros que se aplican y realidades internas en cada país que influyen. Hay implicaciones estratégicas y un tema presupuestario, de vidas y costos. El objetivo central es buscar evitar el mayor daño posible y por eso la comunidad internacional va a intentar apelar a otras estrategias para evitar que el escenario extremo sea el que tenga que aplicarse”, manifestó.

Ante las declaraciones de funcionarios estadounidenses que ponen un plazo de días para la salida de Maduro y advierten que la opción militar está sobre la mesa, afirma que “en una negociación se enseñan los dientes, pero hay que ver hasta dónde están dispuestos los actores a dar un paso de esa magnitud. Por ahora las acciones estarán dirigidas a sanciones personalísimas más fuertes”.

No obstante, considera que la reunión que sostendrá el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el Grupo de Lima este lunes 25 de febrero “es delicada”. El líder de la oposición pidió a los países de la región mantener “todas las cartas sobre la mesa”.

Para Álvarez, esa expresión tiene que ver con un escenario de presión fuerte que tendrá que discutirse en el foro internacional.

¿Y el Grupo de Contacto ejercerá presión?

El analista recordó que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, puso un plazo de 90 días para que el Grupo de Contacto diera resultados concretos.

“Pareciera que Maduro no está interesado en buscar una salida y que Mogherini cumplirá lo que dijo; que si no hay pruebas reales de que pueda llegarse a algo, no tendría sentido continuar con el Grupo de Contacto”.

